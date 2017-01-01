文化视频生成器：创建引人入胜的公司故事

轻松制作引人入胜的企业文化视频以吸引员工，利用HeyGen高效的从脚本到视频功能。

想象一个为新员工和人力资源部门制作的1分钟视频，简化员工入职流程。该视频应采用简洁、专业且友好的视觉风格，并配有清晰的AI配音。通过展示如何将文本转化为视频脚本，快速生成一个精美的演示，配合AI虚拟形象，确保高效且一致的入职体验。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
一个引人入胜的45秒视频，非常适合向内部员工和潜在招聘对象展示公司充满活力的企业文化。这个充满活力和启发性的视频应配有振奋人心的音乐，利用HeyGen的视频模板和媒体库/素材支持，轻松整合您的品牌资产，从而呈现统一且吸引人的公司形象。
示例提示词2
制作一个90秒的教学视频，专注于新软件功能，针对需要全面培训的员工。采用信息丰富、逐步演示的视觉风格，使用HeyGen的配音生成功能生成冷静、清晰的指导声音。通过自动添加字幕/说明，确保所有学员都能最大限度地获取信息，并根据个人喜好定制视频观看体验。
示例提示词3
想吸引顶尖人才吗？制作一个引人入胜的60秒招聘视频，将您的公司定位为创新的AI视频平台。该视频需要现代、专业的视觉风格，并配有欢快的背景音乐。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，轻松为各种社交媒体平台和招聘网站准备最终输出，最大化其影响力。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

文化视频生成器的工作原理

轻松创建引人入胜的企业文化视频，与员工产生共鸣并展示您的品牌，由先进的AI驱动。

1
Step 1
选择您的基础
从多种视频模板中选择或从空白画布开始，为您的企业文化视频奠定基础。
2
Step 2
使用AI添加您的内容
输入您的脚本，观看我们的从脚本到视频功能如何为您选择的AI虚拟形象生成逼真的对话。
3
Step 3
自定义并增强您的信息
利用品牌控制功能，整合公司的标志、颜色和其他品牌资产，确保您的视频与您的身份完美契合。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的创作，然后使用我们的纵横比调整和导出功能下载高质量视频，以便在各个平台上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

培养积极的企业文化

.

制作鼓舞人心的企业文化视频和激励内容，强化公司价值观，提升员工士气和联系感。

常见问题

HeyGen提供哪些视频导出和品牌化的技术规格？

HeyGen提供强大的视频内容导出选项，允许您通过各种纵横比自定义视频输出。您可以自信地整合您的品牌资产，包括标志和颜色，以在所有生成的视频中保持一致的企业形象。

HeyGen的AI视频平台如何简化从文本到视频的创建过程？

HeyGen的AI视频平台拥有直观的界面，简化了从文本到视频的过程。只需输入您的脚本，从各种视频模板中选择，专业的AI虚拟形象就会将您的内容生动呈现。

HeyGen能否生成具有自定义AI配音功能的逼真AI虚拟形象用于培训视频？

是的，HeyGen使您能够使用逼真的AI虚拟形象和先进的AI配音功能创建引人入胜的培训视频和员工入职内容。这确保了信息传递的高度吸引力和专业性。

如何在HeyGen中有效地自定义视频内容和使用模板？

HeyGen提供广泛的选项来自定义视频内容，允许您使用集成媒体库中的特定品牌元素和媒体来调整视频模板。这种灵活性确保您的视频完美契合您的沟通目标，例如创建企业文化视频或招聘视频。