文化视频生成器：创建引人入胜的公司故事
轻松制作引人入胜的企业文化视频以吸引员工，利用HeyGen高效的从脚本到视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
一个引人入胜的45秒视频，非常适合向内部员工和潜在招聘对象展示公司充满活力的企业文化。这个充满活力和启发性的视频应配有振奋人心的音乐，利用HeyGen的视频模板和媒体库/素材支持，轻松整合您的品牌资产，从而呈现统一且吸引人的公司形象。
制作一个90秒的教学视频，专注于新软件功能，针对需要全面培训的员工。采用信息丰富、逐步演示的视觉风格，使用HeyGen的配音生成功能生成冷静、清晰的指导声音。通过自动添加字幕/说明，确保所有学员都能最大限度地获取信息，并根据个人喜好定制视频观看体验。
想吸引顶尖人才吗？制作一个引人入胜的60秒招聘视频，将您的公司定位为创新的AI视频平台。该视频需要现代、专业的视觉风格，并配有欢快的背景音乐。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，轻松为各种社交媒体平台和招聘网站准备最终输出，最大化其影响力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen提供哪些视频导出和品牌化的技术规格？
HeyGen提供强大的视频内容导出选项，允许您通过各种纵横比自定义视频输出。您可以自信地整合您的品牌资产，包括标志和颜色，以在所有生成的视频中保持一致的企业形象。
HeyGen的AI视频平台如何简化从文本到视频的创建过程？
HeyGen的AI视频平台拥有直观的界面，简化了从文本到视频的过程。只需输入您的脚本，从各种视频模板中选择，专业的AI虚拟形象就会将您的内容生动呈现。
HeyGen能否生成具有自定义AI配音功能的逼真AI虚拟形象用于培训视频？
是的，HeyGen使您能够使用逼真的AI虚拟形象和先进的AI配音功能创建引人入胜的培训视频和员工入职内容。这确保了信息传递的高度吸引力和专业性。
如何在HeyGen中有效地自定义视频内容和使用模板？
HeyGen提供广泛的选项来自定义视频内容，允许您使用集成媒体库中的特定品牌元素和媒体来调整视频模板。这种灵活性确保您的视频完美契合您的沟通目标，例如创建企业文化视频或招聘视频。