文化价值观视频生成器：构建您的公司故事

通过引人入胜的视频提升雇主品牌，与人才建立联系，轻松使用AI化身制作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段简洁的90秒内部培训视频，面向新员工，详细介绍公司的核心价值观和初步入职步骤。视觉和音频风格应专业且清晰，利用从脚本到视频的功能，确保信息传递准确，并为所有指令提供一致且权威的旁白。
示例提示词2
制作一段激励人心的45秒企业故事视频，面向潜在客户和合作伙伴，突出贵品牌的独特使命和影响力。视频需要采用电影化的视觉方法，配以振奋人心的背景音乐，充分利用字幕/说明文字传达强有力的信息和关键差异点给广泛的观众。
示例提示词3
创建一段30秒的互动视频，面向现有员工，庆祝团队成就并促进积极的工作氛围以用于内部沟通。视觉风格应温暖真实，融入团队互动的真实瞬间，配以友好的语音生成，与内部员工产生共鸣并加强社区感。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

文化价值观视频生成器的工作原理

快速制作引人入胜的公司文化视频，激励、激发并与您的团队和未来人才建立联系，展示您独特的工作氛围。

1
Step 1
创建您的脚本
首先概述贵公司的核心价值观。使用我们的从脚本到视频功能，将您的书面叙述转化为基础视频，捕捉您文化的精髓。
2
Step 2
选择您的视觉效果
选择一个AI化身作为您信息的代言人。选择最能代表贵公司个性的化身，以便与观众在视觉上建立联系。
3
Step 3
添加您的品牌元素
通过公司的身份个性化您的视频。利用品牌控制，融入您的标志、品牌颜色和字体，使您的文化视频独具特色。
4
Step 4
导出并分享
视频完成后，使用我们的纵横比调整和导出选项，以不同格式下载视频，准备好激励并与您的观众建立联系。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传达核心公司价值观

开发激励人心的企业故事视频，清晰地阐述并强化您组织的核心价值观。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的公司文化视频？

HeyGen是一个直观的AI视频生成器，专为制作引人入胜的公司文化视频而设计。它帮助企业展示其独特的公司价值观和企业故事，有效地激励、激发和与观众建立联系。

是什么让HeyGen成为高效的文化价值观内容AI视频生成器？

HeyGen通过其先进的AI视频生成器简化了文化价值观视频的制作，用户可以轻松地将文本转化为视频。通过可定制的AI化身、专业的语音生成和多样的视频模板，HeyGen显著减少了制作时间和复杂性。

HeyGen可以用于雇主品牌和内部培训视频吗？

当然可以。HeyGen是一个多功能的视频生成器，非常适合制作有影响力的雇主品牌视频、招聘视频以及内部培训和入职内容。其功能还扩展到个性化视频，使其成为各种营销视频和内部沟通的强大工具。

HeyGen支持公司文化视频的自定义品牌吗？

是的，HeyGen通过强大的自定义品牌控制确保所有公司文化视频的品牌一致性，包括标志和颜色的定制。平台的AI视频编辑器允许无缝整合您的媒体库和库存支持，确保您的视觉身份得到完美呈现。