示例提示词1
开发一个45秒的生动烹饪视频，展示复杂的甜点技巧，适合家庭厨师和烘焙爱好者。使用明亮的特写镜头和快节奏的欢快背景音乐，确保所有关键步骤通过HeyGen的功能生成准确的字幕/说明。
示例提示词2
制作一个引人注目的30秒食品广告视频，推广新款手工面包，目标受众为本地美食爱好者和小型杂货店买家。视频应包含动态过渡和一个引人入胜的AI虚拟形象介绍产品，然后使用HeyGen的调整大小和导出功能以各种纵横比导出，适用于社交媒体平台。
示例提示词3
设计一个90秒的概念视频，探索AI驱动的厨房自动化的未来，目标受众为食品科技开发者和烹饪创新者。视觉和音频风格应时尚、未来感且信息丰富，利用HeyGen的模板和场景以引人入胜的方式呈现复杂的数据和流程。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

烹饪系统改进视频制作工具的工作原理

使用AI轻松创建专业的烹饪系统改进视频，将您的流程转化为引人入胜的视觉指南，便于快速理解和采用。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的文本或脚本，使用我们先进的文本转视频功能即时生成初步视频草稿。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从丰富的媒体库中选择素材和预设计模板，以引人入胜的场景增强您的烹饪指南。
3
Step 3
自定义和完善
通过添加字幕或说明提高视频的可访问性，并应用品牌控制，如标志和颜色，以匹配您的品牌形象。
4
Step 4
导出和分享
完成您的烹饪系统视频，并以各种纵横比导出，准备在所有社交媒体平台上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升烹饪培训的参与度

通过引人入胜的AI驱动教学视频模块，提高烹饪行业员工培训和知识保留效果。

常见问题

HeyGen如何简化烹饪视频的制作？

HeyGen利用先进的AI驱动工具和文本转视频技术，让您轻松将脚本转化为专业的烹饪视频。这款创新的AI视频制作工具简化了制作流程，使烹饪内容创作对每个人都变得触手可及。

我可以用HeyGen自定义我的食品和食谱视频吗？

当然可以，HeyGen提供广泛的自定义选项，您可以使用其直观的视频编辑器自定义您的食品和食谱视频。您可以利用各种模板，整合自己的媒体库资产，并应用视觉效果以符合您的品牌美学。

HeyGen如何帮助优化我的烹饪视频以适应社交媒体平台？

HeyGen通过自动生成准确的字幕并支持纵横比调整，帮助优化您的烹饪视频以适应各种社交媒体平台。这确保了您的内容在不同渠道上更具吸引力和可访问性。

是什么让HeyGen成为高效的烹饪系统改进视频制作工具？

作为一款AI视频制作工具，HeyGen通过快速将脚本转化为视频，为创建烹饪系统改进视频提供了无与伦比的效率。其强大的媒体库和专业模板大大缩短了制作时间，使内容能够快速发布。