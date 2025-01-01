CSR报告视频制作工具：创建有影响力的ESG报告

快速将您的可持续发展数据转化为引人入胜的视觉故事，提升透明度和信任度。

制作一个引人入胜的60秒视频，向投资者和利益相关者展示您公司最新的可持续发展举措。视觉风格应专业且鼓舞人心，展示真实世界的影响画面和清晰的数据点，配以欢快的背景音乐。利用HeyGen强大的配音生成功能，传递自信且权威的叙述，强化您对企业可持续发展报告视频的承诺。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个45秒的动画解说视频，面向中小型企业和营销团队，展示创建引人入胜的ESG报告视频的简单性。视觉美学应现代、简洁且富有表现力，使用动画图形传达复杂的理念，配以友好、鼓励的声音。利用HeyGen的多样化模板和场景，简化创建过程，直观地传达您的环境、社会和治理承诺。
示例提示词2
开发一个30秒的视频，面向公众和潜在客户，有效传达您年度企业可持续发展报告中的关键里程碑。视觉风格应动态且引人入胜，展示清晰的数据可视化和有力的文字覆盖以突出成就，配以充满活力的配乐和清晰简洁的声音。使用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将您的报告叙述转化为视觉上引人入胜的故事。
示例提示词3
您的组织如何与员工和社区合作伙伴建立更深层次的联系，关于其企业社会责任（CSR）努力？创建一个90秒的内部沟通视频，旨在以个性化的方式介绍新的CSR举措，作为您企业可持续发展报告视频的重要组成部分。美学应亲切且以人为本，利用HeyGen的AI虚拟形象以温暖、富有同情心的语调传递信息，配以舒缓的背景音乐。这利用AI可持续发展视频制作技术来促进参与和理解。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

CSR报告视频制作工具的工作原理

将您的企业可持续发展报告转化为引人入胜的视频。轻松通过AI、视觉故事讲述和强大的品牌控制传达您的ESG举措。

1
Step 1
创建引人入胜的脚本
粘贴您的CSR报告文本或脚本。我们的平台利用“从脚本到视频”功能，轻松将您的内容转化为动态的视频叙述，确保清晰和影响力。
2
Step 2
选择AI虚拟形象和配音
从多样化的“AI虚拟形象”中选择，以代表您的品牌并传达您的信息。结合高质量的配音生成，吸引您的观众。
3
Step 3
添加品牌和视觉增强
使用“品牌控制”整合公司的身份，以确保品牌一致性。利用丰富的媒体库/库存支持，增强您的叙述，直观地展示您的影响。
4
Step 4
导出并分享您的信息
通过“纵横比调整和导出”选项为各种平台最终确定您的视频。轻松在“社交媒体”上分享您引人入胜的CSR报告，以最大化覆盖面和参与度。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出可持续发展影响故事

通过引人入胜的AI视频，直观展示您的企业社会责任努力的积极成果和成功故事，展示真实世界的影响。

常见问题

HeyGen如何简化企业可持续发展报告视频的制作？

HeyGen通过将可持续发展报告文本转化为引人入胜的企业可持续发展报告视频，彻底革新了这一过程。我们的平台利用从脚本到视频的功能，大大减少了制作时间和精力。

我可以使用HeyGen的哪些创意元素来使我的ESG报告视频更具影响力？

HeyGen为您的ESG报告视频提供引人入胜的视觉故事讲述。您可以利用逼真的AI虚拟形象展示数据，结合引人入胜的视频和动态数据可视化，并从多样化的模板中选择，以确保您的可持续发展举措引起观众共鸣。

HeyGen能否帮助保持我CSR报告视频的品牌一致性？

当然可以。作为领先的CSR报告视频制作工具，HeyGen提供全面的品牌控制，允许您无缝整合公司标志、颜色和字体。这确保您创建的每个企业可持续发展报告视频都完美契合您的品牌形象，并辅以专业的配音生成。

HeyGen对没有视频编辑经验的用户是否友好？

是的，HeyGen设计了直观的拖放编辑器和丰富的模板，使任何人都能轻松创建AI可持续发展视频。您可以轻松制作专业质量的视频，适用于社交媒体和各种平台，无需丰富的经验。