CSR倡议视频生成器：创建有影响力的视频
制作引人入胜的CSR视频，通过真实的AI化身提升您的影响力，进行个性化叙事。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的叙述视频，展示公司最近的社区影响，目标是与当地社区成员和潜在员工产生共鸣。视频将展示真实、温暖人心的社区直接参与画面和受益者的采访，并利用HeyGen的字幕/字幕功能确保可访问性，从而增强个性化叙事和透明度。
制作一个简洁的30秒信息视频，概述公司的整体CSR愿景和价值观。该视频面向投资者和B2B合作伙伴，应该采用专业、简洁的企业美学，配以清晰的图形和自信的AI化身呈现信息，使用HeyGen的AI化身功能高效制作，以传达强大的品牌形象并有效讲述您的CSR故事。
制作一个动态的20秒社交媒体视频，宣传特定的慈善努力。该视频应以快速、引人入胜的画面展示行动中的努力，配以欢快的配乐，并使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化以适应各种平台，最大化您影响力视频的传播。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强我们的CSR叙事？
HeyGen通过创建引人入胜的视频和个性化叙事来转变您的CSR叙事。利用AI化身和自然语音旁白，以情感化的语言传达您的信息，使您的CSR倡议真正具有影响力。
HeyGen是否提供可定制的CSR倡议视频模板？
是的，HeyGen提供专为CSR倡议视频设计的可定制模板。您可以轻松整合您的品牌元素，包括标志、标题、音乐和过渡效果，创建强大且一致的视觉叙事，与您的观众产生共鸣。
HeyGen提供哪些功能来制作有影响力的ESG报告视频？
HeyGen帮助您创建强大的CSR视频，有效传达您的ESG努力以进行报告。利用从脚本到视频的文本转换和AI语音旁白生成引人入胜的内容，促进意识并可轻松在各个平台上分享，助力更好的ESG报告。
HeyGen能否利用AI化身个性化CSR信息？
当然可以，HeyGen允许您在CSR视频中使用AI化身进行个性化叙事。这些化身可以以真实和吸引人的方式传达您的信息，帮助与观众建立更深层次的联系，适用于社区影响视频和慈善努力。