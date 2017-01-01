制作一个45秒的视频，展示豪华游轮的奢华设施和宁静体验，目标受众为寻求精致逃离的富裕夫妇和忙碌的专业人士。画面想象为滑动镜头展示豪华套房、美食餐饮和水疗护理，配以宁静优雅的背景音乐和通过HeyGen的语音生成功能生成的专业旁白。这个“游轮视频”应传达终极放松，利用HeyGen的模板和场景轻松组装出一个精致的叙述。

