众筹视频生成器：利用AI提升您的活动

制作专业推介视频，通过强大的文本到视频功能获得更多资金支持。

为小企业主和科技初创公司创作一段45秒的动态产品展示视频，旨在启动众筹活动。视觉风格应现代且引人入胜，展示流畅的产品镜头和欢快的背景音乐。利用HeyGen的AI虚拟形象来传达引人注目的推介，借助语音生成技术提供专业且一致的信息，突出您的创新产品。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为非营利组织生成一段60秒的感人筹款视频，以期与潜在捐赠者建立联系。叙述应采用富有同情心的视觉风格，结合温暖真实的镜头和鼓舞人心的器乐音乐。视频必须包含清晰的字幕/说明文字以增强可访问性，并通过真诚的语音生成有效地讲述关于您的事业及其影响的引人入胜的故事。
示例提示词2
为创意人士和独立创作者设计一段30秒的有影响力的活动视频，以吸引潜在支持者。视觉和音频风格应充满活力且个性化，展示项目片段并带有乐观的语调。通过整合HeyGen媒体库/素材支持中的多样化视觉效果丰富叙述，从文本到视频脚本直接实现您的愿景，无需复杂制作。
示例提示词3
为视频制作新手的企业家制作一段简洁的45秒推介视频，展示如何轻松创建专业视觉效果以进行众筹。此视频应采用简洁的教学视觉风格，并配有清晰友好的语音解说。展示HeyGen的模板和场景的强大功能，以及从脚本到视频的无缝转换功能，以快速构建一个有说服力且精美的视频，使您的众筹目标触手可及。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

众筹视频生成器的工作原理

使用AI驱动的工具快速创建引人入胜的筹款视频，与您的观众产生共鸣并吸引支持者。

1
Step 1
创建您的脚本和视频
输入您的脚本或关键信息。我们的AI驱动平台使用“从脚本到视频”功能生成一个动态的“众筹视频”，快速启动您的活动视觉效果。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多样的“AI虚拟形象”中选择来讲述您的项目“故事”。选择合适的背景和素材媒体，以视觉上增强您的信息并吸引您的观众。
3
Step 3
应用您的品牌标识
使用“品牌控制”应用您的独特品牌标识，定制徽标和颜色。这确保了您的“专业视觉效果”一致且易于识别，建立与潜在支持者的信任。
4
Step 4
导出并分享您的活动
使用“纵横比调整和导出”功能导出您的成品视频，优化适用于各种“社交媒体”平台。无缝分享您引人入胜的活动视频，以吸引更广泛的观众并获得支持。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

打造强大的项目叙事

利用AI驱动的视频叙事来阐述您的项目愿景，创造情感联系，并激发观众的支持。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的众筹视频？

HeyGen的AI视频生成器让您能够高效地制作有说服力的筹款视频。利用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，以专业的视觉效果传达您的推介视频，吸引潜在支持者。

HeyGen提供哪些功能来提升活动视频的叙事效果？

HeyGen提供强大的工具来提升您的活动视频的叙事效果。利用可定制的模板、多样的语音选项和无缝的媒体库整合，创建与您的观众产生共鸣的专业视觉效果。

HeyGen能否优化社交媒体平台的筹款视频？

是的，HeyGen支持纵横比调整和导出，允许您为各种社交媒体平台调整您的筹款视频。轻松创建和分享吸引注意力并推动参与的视频广告或产品展示内容。

HeyGen是否协助非营利组织创建专业的筹款内容？

HeyGen是非营利组织的理想AI视频生成器，使他们能够为筹款视频制作专业视觉效果。结合清晰的行动号召元素和引人入胜的叙事，最大化捐赠者的参与度并实现筹款目标。