终极跨职能培训视频生成器
赋能学习与发展团队，使用可定制的视频模板即时制作有影响力的对齐和入职培训视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新销售代表创建一段45秒的入职培训视频，详细介绍第一周的基本任务。语气应充满热情和欢迎，配以简洁的图形和欢快的背景音乐。利用HeyGen的丰富模板和场景快速设置一个视觉吸引力强且信息丰富的培训视频，确保所有新员工顺利入职，并作为关键的入职培训视频。
制作一段90秒的技术教程，展示最新软件更新，面向内部学习与发展团队，强调员工技能发展的新功能。视频应保持教学性、清晰的视觉风格，配以精确的屏幕示例和冷静、权威的旁白。利用HeyGen强大的从脚本到视频功能，直接从功能文档中快速生成准确且信息丰富的内容，展示其快速培训视频制作的强大功能。
制作一段1分30秒的内部沟通视频，解释修订后的公司安全协议。该视频面向所有员工，需要一个可信且易于接近的视觉美学，配以友好但坚定的语音。整合HeyGen的媒体库/素材支持，以相关视觉效果增强叙述，确保信息被普遍理解，作为有效的企业培训对齐视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何利用AI生成高质量视频？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，将文本转化为视频脚本，生成引人入胜的内容。用户可以从多样化的逼真AI虚拟形象中选择，并利用强大的语音功能高效制作专业级视频。
HeyGen平台提供哪些自定义功能？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许用户无缝集成标志和特定颜色。结合用户友好的界面和各种视频模板，我们的视频编辑工具使您能够完全控制视频的视觉身份。
HeyGen是否提供多语言支持以创建全球内容？
当然。HeyGen支持多语言功能，能够为多元化的国际观众创建培训视频、入职视频和企业培训内容。我们的平台旨在简化您的全球沟通工作。
如何确保我的HeyGen视频在各种平台上得到优化？
HeyGen通过调整纵横比和多样的导出选项确保您的内容具有多功能性。这使得生成跨职能培训视频或社交媒体视频变得理想，能够无缝适应任何所需格式的文本到视频创作。