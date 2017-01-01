利用我们的跨境视频生成器解锁全球市场
生成多语言的惊艳视频，配以真实感的语音生成，实现真正的全球影响力。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和社交媒体营销人员创建一个45秒的促销视频，突出即将到来的限时抢购或服务。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将营销文案转化为引人入胜的视觉叙述。视觉和音频风格应快速、视觉吸引力强且现代化，使用多样化的媒体库/素材支持以在社交媒体平台上吸引注意力，展示有效的营销策略。
制作一个针对国际企业培训师和在线教育者的60秒教育模块，解释复杂的软件功能。视觉风格应信息丰富且简洁，音频语气权威而友好，并通过多语言精确字幕/说明进行增强。利用AI虚拟形象传递内容，展示有效的本地化如何提升全球教育与培训项目。
为内容创作者和个人品牌设计一个20秒的品牌介绍，展示其独特风格。此短片应视觉上引人注目且高度个性化，配以自信且充满活力的音频呈现。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能进行平台特定优化，并利用各种视频模板实现独特外观，强调AI视频生成器和自定义功能所提供的创作自由。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升创意视频制作？
HeyGen使创意专业人士能够轻松生成视觉惊艳的内容。通过利用AI虚拟形象和AI驱动的视频创作，HeyGen提供无与伦比的创作自由，将您的愿景转化为动态视频。
HeyGen提供哪些多语言视频制作功能？
HeyGen支持强大的多语言制作能力，让您轻松创建本地化内容。通过先进的视频翻译和语音生成，您的视频可以触及全球观众，确保有效的跨境沟通和本地化。
HeyGen能否帮助定制不同营销需求的视频？
当然可以。HeyGen提供广泛的定制功能，包括多种视频模板和品牌控制，以根据特定的营销和社交媒体活动定制您的视频。这确保了高质量的输出，在各个平台上与目标受众产生共鸣。
HeyGen如何简化从脚本到视频的创作过程？
HeyGen通过使您能够直接从脚本生成AI视频来简化视频创作。我们的文本到视频技术结合强大的脚本编写工具，自动化整个过程，使复杂的视频制作对每个人都变得可及。