制作一个45秒的信息视频，帮助那些信用评分低的人，提供希望之光并解释信用修复的直接好处。视觉风格应温暖且鼓舞人心，使用清晰、富有同情心的AI化身以专业但易于理解的方式传递关键的金融教育，并配以平静、令人安心的旁白，以打造有影响力的信用修复营销视频。

生成视频