创作者视频生成器：快速制作惊艳视频

使用我们强大的文本到视频生成器，瞬间将您的脚本转化为引人入胜的高质量AI生成视频。

创建一个充满活力的45秒营销视频，目标是小企业主和科技爱好者，展示一款新产品，采用时尚现代的视觉效果和充满活力的AI语音。利用HeyGen的AI化身和语音生成功能，制作高质量的视频，从第一秒就吸引观众，将您定位为领先的AI视频生成器。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的解释视频，目标是学生和专业人士，用简洁的图形和专业、平静的AI语音分解复杂概念。利用HeyGen的从脚本到视频功能和字幕/说明，创建清晰的AI生成视频，使学习变得可访问且引人入胜，成为在线视频制作工具。
示例提示词2
想象一个为内容创作者和影响者设计的30秒动态社交媒体片段，提供快速的每日提示，配以明亮、欢快的视觉效果和友好、快速的AI语音。使用HeyGen的预制模板和场景以及纵横比调整和导出功能，快速制作引人入胜的内容，成为社交媒体的创作者视频生成器。
示例提示词3
制作一个专业的75秒内部沟通视频，适合新员工入职或远程团队，配有欢迎、清晰和令人安心的AI语音以及企业风格的视觉效果。整合HeyGen的媒体库/素材支持，用于背景视频和逼真的AI语音，使这种谈话头风格的视频感觉个人化且有影响力，由文本到视频生成器驱动。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

创作者视频生成器如何工作

使用强大的AI工具，轻松将您的想法转化为任何平台的专业高质量视频。

1
Step 1
创建您的脚本
通过直接在文本到视频生成器中输入或粘贴您的脚本，轻松将您的想法转化为视频。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个，作为您视频中引人入胜的谈话头主持人。
3
Step 3
添加语音和音乐
使用我们的AI语音生成器从您的脚本生成逼真的语音，并添加背景音乐来增强您的视频。
4
Step 4
导出您的最终视频
通过导出您的项目为高清视频输出，制作高质量的视频，并为任何平台调整纵横比。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训与教育

.

通过动态的AI驱动教育视频，增强学习体验并提高知识保留。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我视频的创意质量？

HeyGen使创作者能够制作高质量的视频，用于各种目的，包括引人入胜的营销视频和详细的解释视频。我们的平台利用先进的AI视频生成技术，确保您的AI生成视频在社交媒体及其他平台上都专业且吸引人。

我可以用HeyGen创建哪些类型的AI生成视频？

使用HeyGen，您可以轻松创建多样化的AI生成视频，将文本轻松转化为视频。作为一个直观的在线视频制作工具和创作者视频生成器，HeyGen支持从企业沟通到社交媒体活动的各种内容制作，且无水印。

HeyGen是否提供逼真的AI语音和谈话头用于视频内容？

是的，HeyGen专注于生成超逼真的AI语音和复杂的谈话头，以使您的视频内容栩栩如生。我们的先进AI语音生成器确保您的旁白自然且引人入胜，大大增强了观众的沉浸感。

HeyGen如何通过预制模板简化视频制作过程？

HeyGen通过提供广泛的专业预制模板，适用于各种行业和用途，大大简化了视频制作。这些模板结合我们强大的视频编辑工具，使用户能够快速制作用于营销、培训或社交媒体的高清视频输出，几乎不费力。