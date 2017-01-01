创作者UGC视频制作者：AI助力病毒内容
通过逼真的AI化身生成真实的UGC视频，吸引您的观众并推动参与。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的专业且信息丰富的视频，面向内容创作者和教育工作者。该视频应突出“AI化身”的变革力量，展示用户如何“创建自己的AI化身”以实现品牌或教育内容的一致性。音频应为清晰、清晰的“语音生成”，配合干净的视觉风格，强调AI化身的逼真特性和多功能性，真正作为各种用途的“AI演员”。
为绩效营销人员和电子商务品牌开发一个60秒的动态、快节奏视频，重点介绍如何“使用AI创建成功广告”。视觉美学应时尚现代，配以自信、说服力强的旁白，展示制作“视频广告”的速度和效率。突出“模板和场景”库中的“可定制模板”的实用性，以及在广泛的“媒体库/库存支持”支持下，使用“纵横比调整和导出”优化任何平台的能力。
制作一个简洁的15秒时尚、引人注目的视频，面向社交媒体影响者和品牌大使。目标是展示HeyGen如何作为“AI UGC视频生成器”来创建“有机”和真实的“创作者风格视频”。使用适合短视频平台的引人入胜的视觉风格，配以吸引人的背景音轨。强调使用“从脚本到视频”直接生成有影响力的短视频的简便性，并通过“字幕/说明”确保可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强我的UGC视频创作过程？
HeyGen通过尖端的AI UGC视频生成器技术，使您成为精英创作者UGC视频制作者，将您的想法转化为高质量的UGC视频。轻松利用可定制的模板和AI化身制作引人入胜的社交媒体内容或使用AI创建成功广告。
我可以使用HeyGen创建自己的个性化AI化身吗？
可以，HeyGen允许您创建自己的AI化身来代表您的品牌或自己，使您的内容真正独特。我们的平台提供逼真的AI化身和AI演员，提供引人入胜的表演，增强您视频的真实性和参与度。
HeyGen如何协助制作有效的视频广告？
HeyGen简化了使用AI创建成功广告的过程，使绩效营销人员能够快速生成引人入胜的视频广告。利用我们强大的从文本到视频功能，将脚本转化为动态视觉效果，配合AI化身和可定制模板，适用于任何平台。
HeyGen是否提供多语言支持以创作内容？
当然，HeyGen提供强大的多语言支持，以扩大您创作者风格视频的影响范围。通过先进的AI配音功能，您可以轻松地本地化您的内容，确保您的信息能够引起全球多元化观众的共鸣。