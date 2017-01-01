创作者UGC视频生成器：将创意变为现实
利用AI化身技术创建引人入胜的、可同步口型的UGC广告。轻松将文本脚本转换为引人入胜的视频，提供多样化的模板和50多种语言。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为电商营销团队设计一个30秒的UGC广告，突出新产品的“手持产品”镜头。视觉风格应活泼且动感，使用流行的背景音乐和通过HeyGen的“语音生成”功能生成的充满活力的旁白来吸引观众并推动各种品牌的销售。
内容创作者如何有效地向观众解释复杂主题？为教育内容创作者和社交媒体影响者制作一个60秒的谈话头视频，采用信息丰富、简洁且亲切的视觉风格，语气友好且声音专业。整合HeyGen的“模板和场景”以简化制作，让他们专注于提供有价值的用户生成内容。
为科技教育或产品发布的创新者开发一个简洁的15秒视频，介绍关键产品优势。视觉风格应现代且简洁，配以欢快的电子音乐，展示一个AI化身传递简明信息。利用HeyGen的“AI化身生成器”创建演示者，确保视频包含有影响力的B-roll镜头，并设计为快速有效的沟通。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化内容创作者高质量UGC视频的制作？
HeyGen通过先进的AI功能赋能内容创作者生成真实的用户生成内容（UGC）视频。我们的平台作为一个强大的创作者UGC视频生成器，让您可以利用逼真的AI化身和AI视频生成器轻松将您的视频脚本变为现实，用于引人入胜的UGC广告或推荐风格视频。
使用HeyGen的AI将创意视频脚本转化为专业视频的过程是什么？
使用HeyGen，将您的创意视频脚本转化为专业视频的过程简化且高效。只需输入您的文本，从我们多样的AI化身中选择，我们的AI视频生成器将合成表演，配以自然的口型同步AI。此过程使内容创作者能够轻松制作精美的谈话头视频和其他创意内容。
我可以在HeyGen视频中自定义视觉效果并加入特定的创意元素吗？
当然可以，HeyGen提供广泛的自定义选项以符合您品牌的创意愿景。您可以从各种AI化身中选择，添加B-roll镜头，甚至可以加入特定元素如手持产品视觉或手势。这种灵活性帮助您制作独特的推荐风格视频或动态UGC广告，满足您的需求。
HeyGen是否支持多语言AI UGC视频内容的创建以实现全球覆盖？
是的，HeyGen通过支持超过50种语言的视频创作大大扩展了您的创意覆盖范围，使内容创作者能够与真正的全球观众连接。我们先进的口型同步AI确保自然且精确的语音生成，使您的AI UGC视频内容在全球范围内引人入胜且易于访问。