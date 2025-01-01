创作者宣传视频生成器：AI驱动且简单易用
轻松生成专业的社交媒体宣传视频。使用AI驱动的脚本转视频功能，将您的创意转化为惊艳的视觉效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个引人入胜的90秒解释视频，专为需要简化复杂主题的内容创作者和在线教育者设计。美学风格应简洁、亲切且具有教育性，配有清晰的信息图表和友好的AI语音解说。展示如何轻松地从脚本中"生成内容和媒体"，利用HeyGen的"脚本转视频"功能轻松实现创意。
制作一个45秒的社交媒体广告，目标是寻求效率的社交媒体经理和自由视频编辑。视频应具有快节奏、时尚的视觉风格，结合快速剪辑、类似表情包的文字和鲜艳的色彩搭配，配以流行的音频片段。突出HeyGen的"视频编辑工具"的实际应用，以快速创作，并强调"字幕/说明"在各个平台上最大化可访问性和参与度的价值。
想象一个全面的2分钟教程视频，面向技术爱好者和SaaS公司，展示一个假想在线编辑器的新功能。视觉风格应时尚且专业，包含高质量的屏幕录制和细腻的UI动画，配以平静的指导性背景音乐。通过集成一个逼真的"AI化身"来展示HeyGen作为"创作者宣传视频生成器"的强大功能，引导观众进行演示，使复杂信息易于理解且引人入胜。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化宣传视频的编辑过程？
HeyGen的直观在线编辑器提供强大的视频编辑工具，具有简单的拖放界面，使创建专业宣传视频变得简单。您可以高效地安排场景、添加媒体，并在无需广泛技术知识的情况下自定义内容。
HeyGen真的可以用AI为我的宣传视频生成内容和媒体吗？
是的，HeyGen是一款先进的AI宣传视频制作工具，旨在通过AI生成内容和媒体。从文本转视频功能和AI化身到自然的AI语音解说，HeyGen让您能够轻松创建引人入胜的视频。
HeyGen提供哪些自动化功能来增强视频效果？
HeyGen通过关键的自动化功能增强您的视频，包括自动字幕以提高可访问性和引人入胜的模板以快速创建内容。这些视频编辑工具确保最终产品的精致和专业。
我在哪里可以访问HeyGen的视频创作平台？
HeyGen是一个完全在线的编辑器，提供云端平台以满足您所有的宣传视频创作需求。这种可访问性使您能够在任何有互联网连接的地方创建和管理项目，利用强大的视频编辑工具。