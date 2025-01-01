创作者项目视频制作工具：快速制作视频
使用专业模板和场景轻松创建令人惊叹的社交媒体视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个45秒的生动社交媒体广告，展示用户如何轻松为他们的品牌创建视频。这个节奏快速的视频面向社交媒体营销人员，应该利用HeyGen的从脚本到视频功能，配以现代流行音乐和引人注目的视觉效果。
示例提示词2
开发一个60秒的专业解说视频，介绍一项新服务，使用在线视频制作工具。这个信息丰富的作品面向企业家，将由AI化身呈现关键优势，采用简洁的视觉美学和引人入胜的配音生成。
示例提示词3
揭示一个想法从概念到完成的旅程，制作一个30秒的鼓舞人心的迷你纪录片。这个短片为创意专业人士设计，应该突出通过HeyGen的配音生成来叙述过程的力量，采用电影风格的视觉效果和戏剧性的器乐音乐。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的项目
首先从多样化的专业“视频模板”中选择，或使用我们的智能“模板和场景”功能直接从脚本生成内容，快速实现您的初步想法。
Step 2
添加引人入胜的元素
从我们广泛的媒体库中填充您的场景。轻松集成逼真的“AI化身”来传达您的信息并吸引观众的注意力。
Step 3
生成语音和字幕
通过添加自然的“文本转语音”配音和自动“字幕/说明”来增强您的视频，以确保您的信息清晰且有影响力。
Step 4
导出您的杰作
通过选择适合“社交媒体视频”等平台的最佳纵横比来完成您的创作。利用我们的“纵横比调整和导出”功能无缝发布您的内容。
常见问题
HeyGen如何帮助我为创作者项目创建引人入胜的社交媒体视频？
HeyGen使创作者能够高效地制作高质量的社交媒体视频。利用各种视频模板和庞大的媒体库来增强您的创意项目，轻松添加视频效果和过渡，使您的内容脱颖而出。
是什么让HeyGen成为满足多样化内容需求的有效AI视频生成器？
HeyGen是一个强大的AI视频生成器，能够使用逼真的AI化身和先进的文本转语音功能将您的视频脚本转化为引人入胜的内容。这个在线视频制作工具让您无需复杂的编辑技能即可制作专业视频。
我可以轻松使用HeyGen的在线视频制作工具编辑和自定义我的视频吗？
可以，HeyGen提供直观的在线视频制作体验，具有拖放界面，便于视频编辑。您可以自定义场景，应用过渡效果，并添加品牌控制如标志，以完善您的视频。
HeyGen如何简化为我的视频添加专业字幕和配音的过程？
HeyGen通过提供自动AI字幕和高质量的配音生成简化了添加专业元素的过程。这确保了您的视频在最小的努力下既可访问又有影响力。