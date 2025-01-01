创作者产品视频生成器通过AI提升销售
使用直观的从脚本到视频功能生成引人入胜的AI产品视频，提升转化率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为数字营销人员介绍新软件功能制作一个45秒的产品演示视频。采用简洁的屏幕捕捉为主的视觉风格，由“AI化身”逐步引导观众了解软件功能，并配以专业清晰的旁白。这种“创作者产品视频生成器”方法使复杂功能易于理解。
为电商品牌开发一个60秒的励志视频，展示新的生活方式产品。视觉风格应温暖宜人，使用电影级产品镜头唤起情感，并配以柔和、激励人心的背景音乐。利用HeyGen强大的“语音生成”功能，讲述引人入胜的品牌故事，创造由AI产品视频生成器生成的产品视频，深深打动消费者。
设计一个简洁的20秒问题/解决方案视频，针对科技初创公司，旨在简化复杂服务。采用动画解释风格，配以动态图形，确保通过HeyGen的“字幕/说明”实现清晰易懂。这种“产品视频制作器”方法将传达清晰的信息，将复杂概念转化为易于理解的AI产品视频，适合更广泛的观众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的产品视频？
HeyGen的AI产品视频生成器使用户能够高效地制作高质量、引人入胜的产品视频。利用我们直观的平台，结合AI化身、可定制的视频模板和强大的编辑功能，有效展示您的产品。
HeyGen提供哪些AI功能来生成产品演示视频？
HeyGen利用先进的AI功能简化产品视频制作，包括从脚本生成视频、逼真的AI化身和自动化语音旁白。这些工具帮助您轻松制作专业的产品演示视频。
HeyGen的产品视频制作器适合没有丰富视频编辑经验的用户吗？
当然！HeyGen设计为用户友好型，任何人都可以成为产品视频制作者。我们的拖放编辑器、预制视频模板和素材库使专业视频制作对所有人都可及，无论技术水平如何。
我可以定制我的AI产品视频以符合我的品牌形象吗？
可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的AI产品视频完美匹配您的品牌。轻松添加您的标志，调整颜色，并从各种场景中选择，以保持一致和专业的品牌形象。