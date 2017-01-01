AI创作者合作视频制作器：提升您的活动

通过强大的AI化身推动引人入胜的活动并与更多客户建立联系。

想象一个30秒的动态视频，目标是小企业主和市场经理，展示他们如何轻松启动下一个创作者合作活动。视觉风格应时尚现代，采用快速剪辑和生动的图形，配以欢快、激励人心的配乐和专业的旁白。通过展示HeyGen的文本转视频功能，突出其易用性，为他们的网红营销活动生成引人入胜的叙述。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的视觉吸引力视频，面向内容创作者和创意机构，展示AI网红视频生成器的强大功能。美学风格应是未来感和简洁，使用流畅的过渡和环境电子音乐，同时一个友好、自信的AI化身为品牌合作提供引人注目的推介。强调HeyGen的AI化身和多样化的模板和场景如何提升他们的推介，并扩大他们在各种社交媒体视频中的影响力。
示例提示词2
为品牌策略师和电商企业开发一个60秒的励志视频，讲述一个围绕创作者合作构建的成功AI视频活动。视觉风格应是电影化和精致的，采用强大的产品整合和真实的创作者内容图像，配以振奋人心的管弦乐配乐和引人入胜的旁白。展示HeyGen的媒体库/素材支持如何增强视觉叙事，以及自动字幕/说明如何确保在各种平台上最大限度地吸引观众，实现有影响力的品牌叙事。
示例提示词3
设想一个30秒的分步教程视频，目标是有抱负的创作者和市场实习生，展示创建创作者合作视频制作器公告的简单性。视觉方法应明亮且用户友好，具有清晰的屏幕录制和有用的文本覆盖，配以欢快的背景音乐和温暖的指导性旁白。突出用户如何轻松使用HeyGen的多样化视频模板调整内容，并通过纵横比调整和导出即时导出到任何平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

创作者合作视频制作器的工作原理

通过AI轻松生成引人入胜的视频，用于您的创作者营销活动，转变您的品牌叙事和参与度。

1
Step 1
创建您的脚本
首先粘贴或编写您想要的脚本。我们的平台利用先进的文本转视频技术，将您的文字转化为动态视频叙述，为引人入胜的创作者合作内容奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI网红
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的品牌或产品。这些虚拟网红非常适合以一致和真实的风格传达您的信息，增强您的AI网红视频生成器体验。
3
Step 3
添加专业润色
通过高质量的语音生成和自动生成的字幕/说明来完善您的视频。确保您的信息清晰易懂，使您的网红营销视频更加精致和有影响力。
4
Step 4
导出用于活动
视频完成后，以各种格式导出，优化用于不同的社交媒体平台。无缝部署您的AI视频活动，通过引人入胜的社交媒体视频与您的观众建立联系。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过励志视频激励和提升观众

制作励志和振奋人心的视频，与观众建立联系，通过创作者的声音加强品牌信息。

常见问题

HeyGen如何提升我的创作者合作视频？

HeyGen使品牌和创作者能够制作高质量、真实的创作者视频，以进行强大的网红营销活动。利用HeyGen的AI网红视频生成器快速制作引人入胜的社交媒体视频，构建引人注目的活动并为您的品牌带来成果。

HeyGen在AI视频生成方面提供了哪些独特功能？

HeyGen提供先进的AI网红视频生成器，将文本转化为视频，配以逼真的AI化身和复杂的语音生成。我们用户友好的界面和丰富的视频模板简化了内容创作，使您能够轻松制作专业视频。

HeyGen适合所有级别的内容创作者吗？

当然。HeyGen被设计为一个直观的视频编辑器，使播客、YouTuber、博主和经验丰富的电影制作者都能轻松进行内容创作。我们用户友好的界面结合可定制的视频模板和丰富的媒体库，帮助每位创作者高效制作引人入胜的社交媒体视频。

我可以使用HeyGen自定义视频以符合我的品牌标识吗？

可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色无缝集成到每个视频中。通过专业质量的产品推广和其他营销视频，增强您的品牌叙事并提高品牌知名度，配以可定制的字幕和最佳纵横比。