Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为内容创作者量身定制的45秒动态社交媒体广告，旨在高效制作专业视频。视觉风格应快速切换，具有吸引人的过渡和多样的场景，展示高质量的视频以吸引注意。音频风格需要充满活力的旁白，强调使用AI虚拟形象和纵横比调整与导出功能在各种社交媒体平台上创建引人入胜的内容的强大之处。
示例提示词2
为营销团队制作一段90秒的产品演示视频，采用解释性视频格式展示新软件功能。视觉风格应精致且信息丰富，包含清晰的屏幕录制和细腻的动态图形以展示关键功能。专业且清晰的旁白，由HeyGen的语音生成技术增强，将引导观众，AI虚拟形象提供人性化的触感并增加演示的可信度。
示例提示词3
设计一段2分钟的内部培训视频，针对新员工，重点介绍复杂的入职流程。视觉风格应清晰、逐步且易于跟随，结合媒体库/素材支持中的相关视觉效果以说明概念。音频风格将采用冷静、教学的语调，与屏幕上的动作完美同步，关键信息将通过自动生成的字幕/说明进行强化，以确保最大程度的理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

创作者信息视频生成器的工作原理

轻松将您的文本信息转化为引人入胜的专业视频，适用于社交媒体及其他平台，由先进的AI驱动。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的信息或脚本输入文本转视频生成器。我们的AI将分析您的内容，为视频创作做好准备。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象中选择一个来代表您的品牌或传达您的信息，为您的视频增添人性化的触感。
3
Step 3
添加品牌和视觉效果
使用品牌控制功能自定义您的视频，包括徽标、颜色和背景媒体，以确保品牌一致性和视觉吸引力。
4
Step 4
导出您的视频
完成您的视频并以高质量格式导出，利用纵横比调整与导出功能以便在各个平台上最佳分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建高效的视频广告

利用AI驱动的工具快速制作有效且高转化率的视频广告。

常见问题

HeyGen如何将文本转换为专业视频？

HeyGen利用先进的文本转视频AI将您的脚本转化为引人入胜的视频内容。只需输入文本，选择AI虚拟形象和旁白，HeyGen就会生成一个音画同步的完整视频。

HeyGen提供哪些类型的AI虚拟形象用于视频创作？

HeyGen提供多样化的逼真AI虚拟形象，允许您选择最适合传达信息的演示者。这些AI虚拟形象可以定制，以自然的表情和动作传达您的脚本，使您的视频高度专业化。

我可以用自己的品牌和素材定制HeyGen生成的视频吗？

当然可以！HeyGen提供强大的视频编辑工具和品牌控制功能，允许您添加徽标、品牌颜色和自定义媒体。这确保了您的AI生成视频保持一致的高质量专业外观。

HeyGen在快速创建视频内容方面有多用户友好？

HeyGen设计了拖放界面，使内容创作者能够非常直观地高效生成专业视频。您可以快速将脚本转化为引人入胜的创作者信息视频，几乎不费力气。