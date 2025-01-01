创作者营销视频生成器，助力病毒式内容
转变您的营销策略；使用逼真的AI化身生成引人入胜的视频。
开发一个45秒的信息视频，针对营销经理和小型代理团队，展示如何快速制作有影响力的“营销视频”而无需大量编辑。视觉风格应简洁专业，配以清晰的动画和舒缓的背景音乐，音频由清晰、引人入胜的AI旁白组成。强调通过“从脚本到视频”的无缝过程将“AI脚本”直接转化为视频，并通过自动“字幕/说明”确保可访问性。
制作一个时长60秒的精美教学视频，专为电子商务企业和产品开发人员设计，展示如何创建引人注目的“产品视频”以吸引注意力。保持精致的视觉美感，流畅的过渡和现代、低调的背景音乐。此视频应突出定制的“语音生成”和来自“媒体库/素材支持”的丰富视觉支持，将复杂的功能转化为易于理解的“AI视频”。
创建一个15秒的社交媒体广告，专为社交媒体营销人员和在线影响者量身定制，突出展示制作引人入胜的“AI用户生成内容视频”的简便性。视觉风格应快速且时尚，结合动态图形和流行的背景音乐，配以快速、充满活力的旁白。重点展示如何使用“纵横比调整和导出”轻松适应各种平台的内容，并使用现代“模板和场景”快速迭代“个性化内容”。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化营销视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，允许用户轻松创建引人入胜的营销视频。它结合了逼真的AI化身和AI脚本，以及专业设计的模板，简化了整个营销视频创作过程。
我可以自定义HeyGen生成的视频中的视觉元素吗？
可以，HeyGen提供强大的工具，确保您的视频反映一致的品牌形象。您可以自定义设计元素，整合您的创意资产和主题，并使用拖放编辑器进行动画和过渡的自定义营销视频模板。
HeyGen的AI化身为个性化内容提供了哪些创意可能性？
HeyGen的逼真AI化身为大规模生成个性化内容提供了广泛的创意可能性。它们可以用多种语音传达您的AI脚本，快速制作多样且引人入胜的AI视频给您的观众。
HeyGen能多快制作出高质量的宣传视频？
HeyGen通过其先进的AI视频生成器功能，使您能够快速生成高质量的宣传视频和其他营销视频。借助其从文本到视频的AI，您可以在几分钟内将脚本转化为引人入胜的视觉内容，大大加快视频制作速度。