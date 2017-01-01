创作者转换视频制作工具：提升参与度和销售

使用我们的从脚本到视频功能，立即将文本转化为高质量、引人入胜的营销视频，提高您的转化率。

制作一个吸引人的45秒营销视频，目标是小企业主，展示如何通过创作者转换视频制作工具轻松提升他们的在线影响力。视觉风格应简洁专业，利用HeyGen的AI虚拟形象展示关键统计数据和客户评价，配以振奋人心的音轨。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个动态的30秒短视频，专为社交媒体影响者和内容创作者设计，帮助他们快速扩大影响力。视频应包含生动的快速剪辑画面和欢快的背景音乐，展示使用HeyGen的从脚本到视频功能如何轻松将文字创意转化为引人入胜的视觉故事，完美适用于快速内容创作。
示例提示词2
开发一个引人入胜的60秒教程视频，面向在线教育者，展示如何通过在线视频制作工具简化复杂主题。视觉和音频风格应清晰、友好且具有指导性，使用HeyGen的语音生成功能提供简明的解释，并配以有用的屏幕图形，确保流畅的学习体验。
示例提示词3
制作一个简洁的15秒宣传视频，目标是需要快速、有效活动的营销人员和小企业主。视觉风格应大胆直接，配以充满活力的背景音乐，强调HeyGen的模板和场景如何即时创建专业短视频，作为高效的创作者转换视频制作工具，简化高质量视觉内容的制作。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

创作者转换视频制作工具的工作原理

通过AI快速轻松地将您的想法转化为有影响力的营销视频，提升参与度并推动转化。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先输入或粘贴您的脚本。我们的从脚本到视频功能将无缝地将您的文本转化为动态场景，成为您的个人文本到视频生成器。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象中选择一个来传达您的信息。将您的选择与专业模板相结合，以视觉上吸引您的目标受众。
3
Step 3
添加品牌和语音
通过自定义媒体上传增强您的视频。集成自然语音生成，并应用HeyGen的品牌控制，以符合您独特的视觉身份。
4
Step 4
生成并导出您的视频
轻松制作您的最终高质量视频。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，优化您的内容以适应任何平台，确保最大化的转化效果。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

.

开发引人入胜的AI视频，突出客户评价和案例研究，建立信任并鼓励新的转化。

background image

常见问题

HeyGen如何简化创作者转换视频制作和内容创作？

HeyGen通过直观的AI视频生成器赋能创作者，将文本转化为视频，实现高效的营销和社交媒体内容制作。其功能简化了从完整视频脚本到引人入胜的视觉效果的过程，提升您的创意输出。

HeyGen能否制作出具有AI虚拟形象和精准对口型的高质量视频？

是的，HeyGen专注于生成逼真的AI虚拟形象，具备精准的对口型功能，适用于引人入胜的演讲和演示。这确保了您的高质量视频在各个平台上传递专业且吸引人的信息。

哪些功能使HeyGen成为有效的语音视频生成器？

HeyGen强大的文本到视频生成器集成了先进的语音生成功能，用户可以轻松将脚本转换为自然的语音。这与视频模板库相结合，使创建动态的解释视频和教程变得简单。

HeyGen是否是一个用户友好的在线视频制作工具，适用于多样化的内容创作需求？

绝对是，HeyGen被设计为一个易于使用的在线视频制作工具，简化了各种用途的内容创作，从社交媒体广告到教育教程。其全面的工具和现成的视频模板使得无需复杂的编辑软件即可轻松制作专业视频。