创作者内容视频制作工具，轻松制作引人入胜的视频

使用我们强大的文本到视频功能，立即将您的脚本转化为高质量视频。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为小企业主设计一个45秒的教学视频，旨在提升他们的“社交媒体视频”。视觉风格应简洁、专业且直接吸引人，展示一个友好的“AI头像”解释如何简单地将书面脚本转化为使用HeyGen的“从脚本到视频”功能的精美视频，突出“AI视频制作工具”如何简化制作过程。
示例提示词2
制作一个60秒的教程风格视频，针对内容营销人员和数字代理商，强调强大的“视频编辑器”在多个平台上创建“高质量视频”的效率。视觉和音频风格应时尚且具有高制作价值，展示HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，轻松适应内容，并通过自动生成的“字幕/说明”扩大覆盖面。
示例提示词3
为忙碌的企业家和独立创作者制作一个鼓舞人心的20秒短视频，展示他们如何快速克服内容创作障碍，使用HeyGen。采用真实且鼓舞人心的视觉风格，完美融合来自丰富的“素材库”的多样元素。此视频应突出HeyGen的“媒体库/素材支持”如何支持现成的“视频模板”，使他们无需大量编辑即可制作出有影响力的故事。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

创作者内容视频制作工具的工作原理

使用我们直观的在线工具和先进的AI功能，轻松为您的观众创建专业、引人入胜的视频。

1
Step 1
选择您的起点
通过选择专业视频模板或使用我们强大的AI从脚本生成内容来启动您的项目。这为您的创意愿景奠定了基础。
2
Step 2
添加引人入胜的视觉效果
通过整合来自我们素材库的媒体、上传您自己的素材，甚至添加逼真的AI头像来动态呈现您的信息，使您的故事栩栩如生。
3
Step 3
应用专业增强
通过生成准确的字幕、添加自定义语音和应用动画，确保您的内容精致且易于访问。微调每个细节以获得最大影响。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的视频完美无瑕，以适合各种平台的高质量格式导出。您引人入胜的创作者内容现在已准备好触及并引起观众共鸣。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

AI驱动的广告创作

快速使用AI开发高影响力的广告视频，为您的内容带来更好的活动效果。

常见问题

是什么让HeyGen成为社交媒体内容的优秀在线视频制作工具？

HeyGen是一款先进的AI视频制作工具，简化了引人入胜的社交媒体视频的制作。它提供直观的工具和大量的视频模板，使创作者能够快速高效地为任何平台制作高质量的视频内容。

HeyGen能为我的视频创建逼真的AI头像和自然的语音吗？

是的，HeyGen使用户能够无缝集成逼真的AI头像，并使用先进的文本到语音技术生成自然的语音。这一功能提升了您的创作者内容视频制作体验，确保您的视频专业、吸引人且独特。

HeyGen提供哪些视频编辑功能来增强我的作品？

HeyGen提供强大的在线视频制作工具功能，旨在增强您的作品，包括自动生成字幕和轻松去除视频背景。此外，您还可以访问全面的素材库，以丰富您的高质量视频项目。

HeyGen如何支持团队在创作者内容视频制作项目上的协作？

HeyGen旨在促进创作者内容视频制作项目的顺利协作。通过广泛的视频模板和精确的品牌控制，团队可以始终如一地制作出与其品牌形象和目标完美契合的高质量视频内容。