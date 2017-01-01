创意视频生成器：用AI打造惊艳内容

使用我们的创意视频生成器和强大的文本转视频功能，在几分钟内将想法转化为引人入胜的视频。

制作一个45秒的动态宣传视频，目标是小企业主和营销人员，展示他们如何轻松利用创意视频生成器。视觉风格应明亮且专业，结合流畅的图形和现代、欢快的配乐，同时音频部分由一位清晰、充满热情的旁白讲述。突出展示如何通过专业设计的模板和场景轻松开始，快速创建引人注目的社交媒体视频，吸引观众的注意力。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个60秒的解释视频，专为内容创作者和教育工作者设计，展示如何使用AI视频生成器将复杂的想法转化为引人入胜的视觉内容。采用清晰、信息丰富的视觉风格，配合流畅的过渡和权威、平静的旁白。利用逼真的AI化身作为“说话头”来呈现关键信息，使内容易于理解且专业，适用于教育目的。
示例提示词2
开发一个30秒的引人注目的招聘广告，针对希望扩展团队的企业家和初创公司，强调AI生成视频的速度和创新。视觉美学应快速且视觉动态，配有鼓舞人心的屏幕文字和充满活力的背景音乐。展示如何通过简单输入信息并让文本转视频功能构建整个视觉叙述，轻松创建视频。
示例提示词3
为数字艺术家和营销机构制作一个独特的50秒短片，探索视频制作中创意控制的边界。采用艺术性和实验性的视觉风格，结合抽象的动态图形和富有氛围的配乐，以唤起创新感。展示精确的语音生成功能，确保完美的音频同步和情感，即使从预制模板开始，也能轻松实现您的艺术愿景。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

创意视频生成的工作原理

使用HeyGen直观的工具，轻松将您的想法转化为惊艳的AI生成视频，在几分钟内实现您的创意愿景。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的脚本粘贴到平台中。我们的AI会自动将您的文本转换为动态视频，作为您创意项目的基础。
2
Step 2
选择AI化身
通过从多样化的AI化身库中选择来增强您的信息。自定义他们的外观和声音，以完美匹配您的品牌和叙述，为您的AI生成视频增色。
3
Step 3
应用品牌元素
通过应用品牌标志、颜色和其他创意元素进一步个性化您的视频。确保一致性，并通过精确的创意控制使您的视频独一无二。
4
Step 4
导出您的视频
满意后，将您的高分辨率视频导出为MP4文件。轻松在所有平台上与您的观众分享您专业制作的创意视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作鼓舞人心的励志内容

开发强大的励志视频，与观众产生深刻共鸣，促进积极的联系。

常见问题

HeyGen如何提升我的创意视频生成过程？

HeyGen通过其先进的AI视频生成器，让您轻松创建高质量、引人入胜的视频。利用预制模板，自定义AI化身，并保持完全的创意控制，以高效地制作独特内容。

我可以用HeyGen创建哪些类型的AI生成视频？

使用HeyGen，您可以制作多样化的AI生成视频，从引人入胜的社交媒体内容到专业的说话头视频。只需输入文本，HeyGen强大的文本转视频引擎就能通过逼真的AI化身将您的想法变为现实。

HeyGen是否提供高效的AI视频编辑工具？

HeyGen提供全面的AI视频编辑软件，简化创作过程。它包括AI语音生成、自动字幕等功能，并可将最终作品导出为高分辨率MP4文件，优化您的工作流程。

我可以使用HeyGen为品牌定制我的AI生成视频吗？

当然可以，HeyGen为您提供广泛的创意控制，以品牌化您的AI生成视频。您可以轻松添加公司标志，调整颜色以匹配品牌形象，并个性化AI化身，以确保一致且专业的外观。