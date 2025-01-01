创意展示视频生成器：实现您的愿景

使用先进的AI化身轻松创建令人惊叹的营销内容和产品展示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为小企业主和企业家开发一个30秒的AI视频生成器广告，推出一款新的创意产品或服务。这个动态且充满活力的短视频应利用HeyGen的AI化身展示关键优势，以生动的视觉美学和清晰、热情的语调吸引注意。
示例提示词2
为创意爱好者和学生制作一个60秒的励志视频，提供艺术创作过程的幕后花絮，突出多样的视频风格。采用温暖、真实的视觉风格，通过HeyGen的旁白生成功能生成叙述性旁白，分享见解并与观众建立联系。
示例提示词3
为创意领域的自由职业者和项目经理生成一个15秒的信息图表式视频，提供简化项目管理的基本技巧。这个快速的视觉效果应包含清晰的屏幕文本和有力的音乐，利用HeyGen的字幕/标题功能确保最大的信息保留，无需任何编辑技能。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

创意展示视频生成器的工作原理

使用AI轻松将您的想法转化为令人惊叹的专业展示视频。无需复杂编辑即可制作引人入胜的视觉故事。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先粘贴您的创意脚本或关键点，我们的文本转视频功能将开始为您的展示奠定基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多样的AI化身中选择，以视觉化地展示您的独特展示，确保吸引观众。
3
Step 3
应用您的品牌
通过独特的品牌控制增强您的视频，包括自定义标志和品牌颜色，以保持一致的专业形象。
4
Step 4
导出您的展示
利用我们的纵横比调整和导出功能生成并下载您的高质量创意展示视频，适用于任何平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

客户成功展示

.

制作引人入胜的AI视频，突出积极的客户体验，建立信任并展示价值。

常见问题

HeyGen如何简化创意展示视频的制作？

HeyGen使用户能够轻松制作令人惊叹的超现实视频。通过其先进的AI视频生成器，您可以使用多样的AI化身和专业模板将文本转化为动态内容，非常适合创意内容创作和展示视频。

HeyGen为制作独特的营销内容提供了哪些创新功能？

HeyGen提供强大的文本转视频生成器，将脚本转化为引人入胜的营销内容。您可以利用广泛的AI化身选择，并通过品牌控制和丰富的媒体库自定义场景，以实现多样的视频风格。

我可以自定义使用HeyGen制作的视频的视觉风格和品牌吗？

当然可以！HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的视频与品牌形象完美契合。轻松添加您的标志，选择品牌颜色，并在专业模板中自定义布局，以创建独特的商业视频。

HeyGen适合制作高质量的解释和产品演示视频吗？

是的，HeyGen是生成引人入胜的解释视频和产品演示视频的理想AI解决方案。其用户友好的界面和文本转视频功能使您无需具备广泛的视频编辑技能即可轻松创建有影响力的视觉内容。