创意作品集视频制作工具，打造惊艳展示
轻松构建惊艳的视频作品集，使用可自定义的模板，完美吸引创意专业人士的客户。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段针对视频编辑和电影制作者的60秒电影风格视频，旨在提升他们的“视频编辑作品集”和“摄像师网站”形象。视觉美学应简洁且高冲击力，展示各种项目的精彩剪辑和过渡，配以激励人心的器乐配乐。利用HeyGen的字幕/说明功能突出关键项目细节或客户推荐，使他们的专业能力一目了然。
开发一段为数字艺术家和插画师设计的30秒简洁视频，用作社交媒体上的“艺术家作品集”作品。视觉风格应富有想象力且视觉丰富，结合他们艺术创作过程的动画元素，配以空灵的环境音乐。简要介绍艺术家，使用AI化身提供独特且个人化的触感，利用HeyGen的AI化身功能。
为营销专业人士和机构生成一段90秒的专业视频，旨在展示引人注目的“在线作品集网站”和案例研究。视觉设计应简洁、企业化且注重结果，配以专业的动画文本和数据可视化，背景音乐为复杂的器乐曲。使用HeyGen的从脚本到视频功能高效传达复杂的项目叙述和结果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化创意专业人士的在线作品集创建？
HeyGen通过AI化身和多种模板，轻松将脚本转化为引人入胜的视频作品集，帮助创意专业人士打造惊艳的在线形象。您可以使用强大的品牌控制自定义品牌外观，确保您的作品集有效脱颖而出。
HeyGen提供哪些视频编辑工具来制作专业作品集？
HeyGen提供强大的工具来制作专业视频作品集，允许您生成旁白、添加字幕，并利用丰富的媒体库。您可以轻松自定义视频的纵横比，并结合库存视频以增强您的创意作品集。
HeyGen的AI驱动工具如何提升作品集视频制作过程？
HeyGen利用先进的AI简化作品集视频创建，允许您通过AI化身和自动旁白直接从文本脚本生成视频。这使创意专业人士能够高效制作高质量内容，提高在线可见性和客户转化潜力。
如何确保使用HeyGen创建的数字作品集视频实现最大在线可见性？
使用HeyGen，您可以将视频作品集导出为适合不同平台的各种纵横比，优化其在社交媒体和个人网站上的在线可见性。这有助于您有效展示创意作品集并吸引新机会。