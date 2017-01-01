创意广告生成器：利用AI提升活动效果
使用我们的从脚本到视频功能，在几分钟内创建高转化率的AI广告，最大化您的广告支出回报率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为市场经理开发一个专业的45秒视频，展示HeyGen的丰富广告模板如何确保所有活动的品牌一致性。视频应采用简洁的企业视觉风格和权威的配音，突出模板和场景的使用，以及长宽比调整和导出功能，以实现无缝适应。
制作一个节奏快速的60秒视频，面向绩效营销人员和代理机构，解释HeyGen如何简化AI广告的创建和迭代，以实现快速广告优化。视频应具有时尚、以结果为导向的视觉风格和自信的AI声音，强调强大的媒体库/素材支持和高效的配音生成。
为自由职业内容创作者和社交媒体影响者设计一个时尚的30秒视频，展示HeyGen作为终极AI广告制作工具，适用于吸引社交媒体平台。采用生动的视觉效果和充满活力的对话式配音，利用AI虚拟形象与观众互动，并自动生成字幕/说明以最大化覆盖面。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的创意广告生成过程？
HeyGen作为AI广告生成器，帮助您快速制作引人注目的视频广告和图片广告。利用AI驱动的工具和广告模板，简化您的创意策略，确保所有广告活动的品牌一致性。
HeyGen为视频广告提供了哪些AI驱动的工具？
HeyGen提供尖端的AI驱动工具，包括AI虚拟形象和从文本到视频的生成功能，以创建动态视频广告。我们的平台允许您将脚本转化为引人入胜的内容，配以专业的配音和字幕，提升您的绩效营销效果。
HeyGen能帮助设计各种广告创意吗？
当然可以，HeyGen是一个AI广告制作工具，简化了多样化广告创意的设计。利用我们的拖放编辑器和丰富的广告模板，您可以轻松整合品牌资产，生成适用于各种社交媒体平台的视频和图片广告。
HeyGen如何支持广告活动的品牌一致性？
HeyGen通过允许您控制创意广告中的品牌元素，如标志和颜色，帮助保持强大的品牌一致性。这确保了所有广告活动反映统一的创意策略，使您的信息在社交媒体平台上更具影响力。