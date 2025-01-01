创建工作空间导航视频以改善入职培训

赋能人力资源团队和培训师，使用AI化身创建引人入胜的导航视频，以便为新员工提供入职培训。

112/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的动态配置视频，针对销售主管和客户成功经理，展示新的软件功能更新。视觉风格应快速且充满活力，使用生动的屏幕录制和有力的旁白，并启用HeyGen的字幕/说明，以便于普遍理解和快速信息吸收。
示例提示词2
制作一个30秒的简单工作空间导航视频，面向所有员工和培训师，解决常见技术问题并提供清晰简明的解决方案。视觉风格应直接且有帮助，使用逐步演示，并通过HeyGen的文本转视频功能快速生成支持性旁白，以实现高效内容创作。
示例提示词3
设计一个90秒的现代视频，面向跨职能团队，提供新的内部协作工具概述，强调其在创建工作空间导航视频方面的优势。视觉风格应时尚且具有协作性，结合动态过渡和欢快的背景音乐，利用HeyGen的模板和场景实现精致专业的美学效果。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建工作空间导航视频

使用HeyGen的AI工具轻松制作专业且引人入胜的工作空间导航视频，以有效培训团队和指导用户。

1
Step 1
创建您的脚本和场景
首先编写您的脚本，然后利用HeyGen的文本转视频功能将您的AI培训视频变为现实。从各种场景和模板中选择，以为您的工作空间导览设置完美的视觉背景。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身库中选择您的屏幕主持人。我们逼真的数字主持人将通过自然的表情和动作引导观众浏览您的工作空间，使您的视频充满活力。
3
Step 3
生成旁白和字幕
通过直接从您的脚本生成专业旁白来增强清晰度和可访问性。自动添加字幕/说明，支持多种语言，以确保您的信息能够传达给全球观众。
4
Step 4
导出您的引人入胜的视频
审查完整的工作空间导航视频并进行任何最终调整。利用纵横比调整和导出功能优化您的内容，以适应各种平台，确保为您的观众提供精致且引人入胜的导航视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作高影响力视频

.

使用AI工具在几分钟内快速生成专业且有效的工作空间导航视频和指导内容。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的工作空间导航视频？

HeyGen使人力资源团队和培训师能够轻松创建专业的工作空间导航视频和AI培训视频。利用AI化身和文本转视频生成器，高效地为新员工制作引人入胜的内容。

HeyGen提供哪些AI工具用于视频创作？

HeyGen提供先进的AI工具，包括复杂的AI化身和强大的AI代言人，可以将您的文本转化为高质量的视频内容。这使得复杂的视频制作变得易于满足各种需求。

销售主管和客户成功经理可以利用HeyGen满足他们的特定需求吗？

当然可以。销售主管和客户成功经理可以轻松利用HeyGen制作个性化的配置视频或引人入胜的导航视频。这简化了沟通并增强了受众的理解。

HeyGen是否支持多语言创建AI培训视频？

是的，HeyGen支持多种语言，非常适合创建多样化的AI培训视频和全球范围内的新员工入职培训内容。它还包括AI字幕生成器，以便于不同受众的广泛访问。