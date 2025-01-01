创建工作空间导航视频以改善入职培训
赋能人力资源团队和培训师，使用AI化身创建引人入胜的导航视频，以便为新员工提供入职培训。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的动态配置视频，针对销售主管和客户成功经理，展示新的软件功能更新。视觉风格应快速且充满活力，使用生动的屏幕录制和有力的旁白，并启用HeyGen的字幕/说明，以便于普遍理解和快速信息吸收。
制作一个30秒的简单工作空间导航视频，面向所有员工和培训师，解决常见技术问题并提供清晰简明的解决方案。视觉风格应直接且有帮助，使用逐步演示，并通过HeyGen的文本转视频功能快速生成支持性旁白，以实现高效内容创作。
设计一个90秒的现代视频，面向跨职能团队，提供新的内部协作工具概述，强调其在创建工作空间导航视频方面的优势。视觉风格应时尚且具有协作性，结合动态过渡和欢快的背景音乐，利用HeyGen的模板和场景实现精致专业的美学效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的工作空间导航视频？
HeyGen使人力资源团队和培训师能够轻松创建专业的工作空间导航视频和AI培训视频。利用AI化身和文本转视频生成器，高效地为新员工制作引人入胜的内容。
HeyGen提供哪些AI工具用于视频创作？
HeyGen提供先进的AI工具，包括复杂的AI化身和强大的AI代言人，可以将您的文本转化为高质量的视频内容。这使得复杂的视频制作变得易于满足各种需求。
销售主管和客户成功经理可以利用HeyGen满足他们的特定需求吗？
当然可以。销售主管和客户成功经理可以轻松利用HeyGen制作个性化的配置视频或引人入胜的导航视频。这简化了沟通并增强了受众的理解。
HeyGen是否支持多语言创建AI培训视频？
是的，HeyGen支持多种语言，非常适合创建多样化的AI培训视频和全球范围内的新员工入职培训内容。它还包括AI字幕生成器，以便于不同受众的广泛访问。