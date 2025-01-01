创建引人入胜的工作场所工具培训视频
轻松使用从脚本到视频功能创建高质量、引人入胜的员工教育培训视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有员工开发一个简洁的45秒操作指南视频，帮助他们快速复习复杂内部系统中的特定功能。该视频应包含清晰、简洁的屏幕录制和屏幕注释，配以清晰简洁的旁白，并使用HeyGen的字幕功能以适应多样化的学习风格，背景音效应尽量减少。
制作一个专业的90秒在线培训视频，面向中层管理人员，介绍新的公司政策或关键工作场所工具的重大更新。采用简洁、企业化的视觉设计，使用权威的AI虚拟形象主持人和冷静、信息丰富的旁白，通过HeyGen的从脚本到视频功能高效创建整个脚本。
为即将到来的内部研讨会制作一个动态的30秒宣传片，主题是通过高级软件功能提高生产力，目标是渴望职业发展的年轻专业人士。视频应具有快节奏、情景化的视觉风格，配以充满活力的音效和引人入胜的旁白，利用HeyGen的多样化模板和场景快速展示常见的工作场所挑战和解决方案。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化专业培训视频的制作？
HeyGen通过将您的脚本转换为引人入胜的视觉内容，利用AI虚拟形象和语音生成，简化了有效培训视频的制作过程。这使得高质量、一致的培训材料能够快速制作，无需复杂的视频编辑。
HeyGen提供哪些功能来开发引人入胜的新工作场所工具员工培训视频？
HeyGen为工作场所工具培训视频提供强大的功能，包括可定制的模板、屏幕录制支持以及添加注释的能力。您可以轻松制作操作指南和产品演示，确保您的员工高效掌握新工具。
使用HeyGen能否快速创建高质量的操作指南视频？
是的，HeyGen使创建高质量的操作指南视频变得轻而易举。利用其从脚本到视频的功能和丰富的媒体库，制作引人入胜的教程，确保您的在线培训视频清晰且有影响力，无需录制环境。
我能否使用HeyGen在所有在线培训视频中保持品牌一致性？
当然可以。HeyGen提供品牌控制功能，可以将您的标志和颜色融入到所有在线培训视频中。这确保了所有内容的一致、专业外观，包括那些计划与您的LMS集成的内容。