创建职场尊重视频以促进文化繁荣
通过动态培训视频提升参与度并促进积极的职场文化。利用AI化身制作引人注目的内容，产生共鸣。
示例提示词1
为所有员工（包括团队负责人）设计一个60秒的视频，突出旁观者行动的重要性以及在观察到不当行为时利用支持系统。采用叙述性视觉风格，配以简短而有力的场景和富有同情心的语调，鼓励积极干预和报告。从预先设计的HeyGen模板开始，快速构建展示有效沟通和解决策略的场景。
示例提示词2
制作一个30秒的简洁视频，专注于经理和团队领导的多元化培训，概述包容性领导的关键方面。视觉风格应现代且充满活力，展示多样化的图像，并配以专业的旁白，传达自信和清晰的信息。确保视频包含HeyGen的字幕/说明，以增强可访问性和信息保留，使复杂概念一目了然。
示例提示词3
为所有需要年度更新的员工开发一个50秒的强力视频，内容涉及可接受的职场行为和合规培训。该视频应采用直接、简洁的视觉方法，配以简洁的图形和坚定但亲切的语音，强化法律定义和公司政策。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将政策指南转化为视觉吸引力强且易于理解的培训模块。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
选择专业模板
通过从模板和场景库中选择，开始您的职场尊重视频项目。这使您能够快速构建与公司价值观和期望语调一致的引人入胜的内容，确保一个精致的开端。
2
Step 2
创建脚本并选择AI代言人
为您的尊重培训撰写清晰的脚本，然后从多样化的AI化身中选择一位作为您的AI代言人。我们的从文本到视频功能将把您的文字转化为具有专业表现力的视觉信息。
3
Step 3
添加字幕并增强可访问性
通过为视频添加自动生成的字幕，确保您的培训具有包容性并提高信息保留。这使关于职场行为的重要信息对所有员工都可访问。
4
Step 4
导出并分享您的尊重培训
完成您的高质量视频，并以所需的纵横比轻松导出到您选择的平台。将您的新职场培训视频在整个组织中分享，以加强积极和尊重的文化。
常见问题
HeyGen如何帮助创建专业的职场尊重视频？
HeyGen通过将脚本转化为动态内容，结合AI生成的化身和可定制的脚本，简化了引人入胜的尊重培训视频的制作过程，使人力资源团队的工作更加高效。
HeyGen的AI培训视频有哪些功能使其在合规性方面有效？
HeyGen通过AI代言人和自动生成字幕等功能增强了合规培训中的参与度和信息保留。这确保了您的职场培训视频具有影响力且易于理解。
HeyGen能否为特定职场文化培训（如多元化或防止骚扰）定制内容？
当然可以。HeyGen提供可定制的脚本和多种模板，以创建针对多元化培训和防止骚扰等主题的特定职场培训视频，促进强大的尊重文化。
HeyGen是否提供模板以简化HR培训视频的制作？
是的，HeyGen提供强大的模板和直观的平台，使人力资源团队能够快速制作高质量的HR培训视频，涵盖各种可接受的职场行为主题。