使用AI轻松创建职场准备视频
通过关键的软技能发展赋能您的团队。使用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成引人入胜的培训视频。
设计一段60秒的信息性职业准备视频，面向准备参加首次专业面试的求职者。该视频应具备精致、略显正式的视觉美感，并通过HeyGen的从脚本到视频功能生成清晰、增强信心的旁白，引导观众了解常见面试问题和最佳实践。
为年轻专业人士制作一段30秒的简洁培训视频，讲解撰写有效专业邮件的细微差别，强调软技能的发展。采用现代、简洁的视觉风格，直接且指导性的音频语调，利用HeyGen的可定制模板和场景展示真实案例和常见陷阱。
开发一段50秒的职场准备视频，面向学生和应届毕业生，提供有效简历制作的实用技巧。视觉呈现应动态且清晰，配以由HeyGen的语音生成功能提供的充满活力和鼓励的旁白，使复杂信息易于理解和操作。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的职场准备视频？
HeyGen利用强大的AI虚拟形象和从文本到视频生成器，轻松制作引人入胜的职业准备视频，非常适合软技能发展和沟通技巧培训。
HeyGen提供哪些功能来定制培训内容？
HeyGen提供广泛的可定制场景和专业模板，允许您量身定制培训内容。您还可以添加自然的旁白和自动生成的字幕以提高可访问性。
HeyGen能否支持特定职业发展主题的视频制作？
当然可以，HeyGen非常适合开发关于特定主题的视频，如简历制作、求职策略和面试准备。其品牌控制功能确保您的视频与组织的身份一致。
使用HeyGen的AI虚拟形象制作专业视频是否容易？
是的，HeyGen直观的从文本到视频生成器简化了专业培训视频的制作。您可以快速高效地将脚本转化为动态内容，配以逼真的AI虚拟形象。