使用AI创建工作场所期望视频
通过生成专业视频，提升员工理解并简化入职流程，利用AI虚拟形象。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为所有员工开发一个60秒的指导视频，解释更新后的公司数据隐私和道德行为政策。利用HeyGen的从脚本到视频功能，确保信息传达准确，以简洁、企业化的视觉风格和清晰、权威的音频传递，促进全公司对政策的理解和遵守。
制作一个30秒的活力视频，面向潜在候选人和新员工，通过动态视觉和鼓舞人心的叙述展示公司的独特工作文化和期望行为。使用HeyGen的语音生成功能，添加一段积极向上的音轨，捕捉我们团队精神和尊重承诺的精髓。
为远程团队成员设计一个50秒的视频，概述虚拟会议和有效远程培训礼仪的最佳实践。结合HeyGen的字幕/说明功能以增强可访问性，以现代、简约的视觉风格和直接、信息丰富的音频语调呈现信息，确保无论环境如何都能清晰地进行内部沟通。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的工作场所期望视频？
HeyGen让您轻松创建引人入胜的工作场所期望视频。利用先进的AI虚拟形象和可定制的场景，您可以将文本转化为专业的视频内容，确保团队的沟通清晰一致。
HeyGen是否提供工作场所期望视频的模板？
是的，HeyGen提供工作场所期望视频模板，简化视频制作过程。这些模板结合AI虚拟形象和可定制的场景，使得为培训或新员工入职制作一致且专业的内容变得简单。
HeyGen为视频提供什么样的AI虚拟形象和语音演员？
HeyGen提供多样化的AI虚拟形象和先进的AI语音演员来赋予您的视频生命。您甚至可以自定义虚拟形象并利用多语言语音，确保您的信息以专业的方式传达，并符合您的品牌控制。
HeyGen的免费文本到视频生成器对内部沟通有效吗？
HeyGen提供强大的免费文本到视频生成器，允许您将脚本转化为引人入胜的视频，用于各种目的，包括内部沟通和培训。这使得从简单的文本输入高效创建高质量视频内容成为可能。