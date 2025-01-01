使用AI创建职场行为视频
利用我们强大的从文本到视频功能，快速制作有影响力的职场礼仪和合规培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段60秒的情景学习视频，面向所有员工，专注于解决常见的职场冲突，具有真实和互动的感觉，使用多样化的“AI化身”来展现不同的视角。视觉和音频风格应专业且鼓励合作解决问题。
制作一段30秒的合规培训视频，面向全体员工，涵盖基本的反骚扰政策，以正式、简洁的视觉风格和权威但亲切的旁白呈现。关键是，该视频将通过生成准确的“字幕/说明”确保可访问性。
设计一段50秒的政策更新视频，面向人力资源团队和公司领导，展示新指南，采用现代、公司品牌化的视觉风格和动态专业的旁白。该视频将充分利用HeyGen的“模板和场景”以保持品牌一致性并加快创作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化职场行为视频的制作？
HeyGen的职场行为视频生成器通过利用AI化身和从文本到视频技术，简化了重要员工培训视频的制作。这使得人力资源团队无需丰富的视频制作经验即可高效创建职场行为视频。
HeyGen能否帮助创建具有自定义品牌的吸引人职场礼仪视频？
是的，HeyGen提供了一个创意引擎，具有可自定义的视频模板和强大的品牌控制功能，帮助您创建吸引人的职场礼仪视频。您可以轻松整合公司的标志和颜色，确保所有内容与您的品牌形象一致，从而提高学习者的参与度。
哪些功能使HeyGen在合规培训视频中有效？
HeyGen提供了端到端视频生成解决方案，用于合规培训视频的制作，具有逼真的AI主持人和字幕/说明。其功能支持情景学习，使复杂主题更易于理解并对员工更有效。
HeyGen是否支持无缝集成以分发培训内容？
当然。HeyGen设计支持LMS集成，确保您生成的员工培训视频可以轻松分发和在现有学习管理系统中进行跟踪。这使得扩展您的培训计划高效且简单。