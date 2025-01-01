使用AI高效创建工作流程图视频

通过引人入胜的视觉效果简化流程并明确步骤。使用HeyGen的AI虚拟形象轻松生成动态工作流程图。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为项目经理制作一个动态的45秒视频，介绍新的流程图并展示他们的AI转型计划。采用生动的插图视觉风格，配以欢快的背景音乐，利用HeyGen的模板和场景功能，将复杂的工作流程图分解，使信息通过脚本转视频的方式易于理解。
示例提示词2
为小企业主制作一个简洁的30秒视频，旨在向潜在客户解释他们的在线业务工作流程，概述其服务交付过程。视觉和音频风格应友好且易于接近，利用清晰的语音解说进行解释，并通过精确的字幕确保工作流程的可访问性和理解。
示例提示词3
为市场团队生成一个引人入胜的50秒视频，记录他们的创意过程，特别是从构思到后期制作的内容创作工作流程。使用现代、充满活力的视觉风格，结合媒体库/库存支持中的多样化视觉效果来展示每个阶段，并确保最终输出通过纵横比调整和导出优化适用于各种平台。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建工作流程图视频

通过将复杂的工作流程图转化为引人入胜的AI驱动视频，简化您的培训和沟通，使用HeyGen的直观平台。

1
Step 1
创建您的工作流程脚本
首先将您的工作流程图脚本写入或粘贴到HeyGen中。我们的脚本转视频功能将立即从您的文本生成初步视频草稿，为您的清晰简洁的工作流程内容奠定基础。
2
Step 2
选择AI演示者
通过从HeyGen的多样化AI虚拟形象库中选择一个来使您的工作流程栩栩如生。您选择的AI演示者将专业地讲述您的步骤，为您的解释增添引人入胜的视觉元素。
3
Step 3
使用模板和场景进行自定义
增强您的工作流程视频的视觉吸引力和清晰度。利用HeyGen丰富的模板和场景以及媒体库元素，添加相关的图形、背景和过渡效果，有效地展示每个流程步骤。
4
Step 4
优化音频并导出
使用我们先进的语音生成功能完善您的视频音频，确保清晰的解说。一旦满意，使用我们的免费文本转视频生成器以您所需的格式导出您精心制作的工作流程图视频，准备好进行分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂流程的解释

通过AI驱动的视频解释，使复杂的工作流程过程变得清晰易懂，人人可及。

background image

常见问题

HeyGen如何简化工作流程图视频的创建？

HeyGen通过将复杂的流程转化为清晰、引人入胜的视觉故事，帮助您轻松创建工作流程图视频。利用HeyGen的AI驱动模板和逼真的AI虚拟形象，您可以快速高效地制作专业的工作流程图视频。这加速了您组织内的理解和采用。

HeyGen能帮助简化我们的AI培训视频吗？

当然可以，HeyGen旨在通过让您轻松制作高质量的AI培训视频来简化培训过程。借助AI代言人、自动语音解说和AI字幕生成器，HeyGen减少了制作时间和成本。您还可以翻译视频内容以覆盖全球观众。

HeyGen为内容创作提供了哪些独特功能？

HeyGen提供了强大的免费文本转视频生成器，让您可以即时将脚本转化为引人入胜的视频。其多样化的AI虚拟形象和强大的后期制作功能简化了整个创作过程，使专业内容创作对每个人都变得触手可及。

HeyGen适合将复杂的流程图转化为引人入胜的视频吗？

是的，HeyGen擅长将复杂的流程图和工作流程图转化为动态且引人入胜的视频。通过AI转型和强大的视觉故事讲述，HeyGen帮助您澄清复杂的流程，提高理解和参与度，远超静态图表。