使用AI虚拟人更快创建工作流程交接视频
使用高质量AI语音的文本转视频功能，在几分钟内构建清晰的流程文档。
不喜欢结果？
试试这些提示。
销售团队如何确保在潜在客户从资格审查到成交的过程中顺利过渡？为销售经理和新员工创建一段60秒的动态视频，展示关键接触点和数据传输要求。视觉风格应充满活力，快速剪辑和屏幕文字突出显示，而音频则保持自信和说服力。利用HeyGen的模板和场景快速组装一个精美的演示，简化培训。
为HR入职流程开发一段30秒的简洁视频，专门说明新员工的初始IT设置交接。这段欢迎且信息丰富的视频应采用友好的视觉风格，使用明亮的色彩和简单的动画，配以清晰、鼓励的声音。通过HeyGen的自动字幕/说明，确保所有新员工都能轻松获取关键信息。
展示项目经理如何创建工作流程交接视频，以保持所有内部沟通中的品牌一致性。制作一段50秒的精美视频，针对市场团队，展示如何定制AI虚拟人以符合企业品牌指南，打造精致且权威的外观。视觉风格应现代且精致，音频语调清晰且权威，非常适合在不同平台上分享重要的项目过渡细节，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化工作流程交接视频的创建？
HeyGen通过其先进的AI虚拟人和强大的文本转视频生成器简化了工作流程交接视频的创建。您可以快速将脚本转化为引人入胜的视觉指南，确保团队之间的沟通一致且清晰。
HeyGen的AI虚拟人有哪些自定义选项？
HeyGen允许您自定义AI虚拟人，以确保所有视频中的品牌一致性。您可以从各种高质量的AI虚拟人中进行选择，甚至可以创建自定义AI虚拟人，以完美代表您的品牌或团队。
HeyGen可以用于不同类型的内部交接吗？
当然可以，HeyGen非常适合创建各种内部工作流程交接视频，包括客户支持交接、销售流程过渡、HR入职流程和培训模块交接。其直观的设计和可用的模板使得针对任何场景生成目标内容变得简单。
HeyGen如何生成高质量的文本转视频内容？
HeyGen利用先进的AI驱动工具和复杂的文本转视频生成器，将脚本转化为引人入胜的视频。它将逼真的AI虚拟人与高质量的AI语音结合，确保您的信息以专业且清晰的方式传达给观众。