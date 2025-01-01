使用AI创建视觉营销基础视频
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为有志于零售行业的专业人士和商品陈列学生开发一个45秒的信息视频，展示基本的店铺布局技巧。该视频应采用干净、专业的视觉风格，配以平静的器乐音乐和通过HeyGen的文本转视频功能生成的精确旁白，提供关于零售展示的清晰、可操作的建议。
为市场营销人员和品牌策略师制作一个充满活力的30秒视频，探讨视觉营销中的关键色彩心理学见解。视觉和音频风格应具有吸引力和动态性，配以生动的过渡和引人入胜的AI语音演员，利用HeyGen的模板和场景进行引人入胜的视觉讲述。
为初级零售员工和在培训中的视觉营销人员设计一个实用的50秒指南，涵盖基本的人体模型处理和有效的产品陈列。视频需要一个简单明了的逐步视觉风格，配以友好的指导音频，充分利用HeyGen的字幕/说明，确保每个细节都易于理解。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的视觉营销基础视频？
HeyGen通过AI驱动的视频模板赋能市场营销人员和零售专业人士创建视觉营销基础视频。我们的平台简化了视觉讲述，让您能够快速制作吸引人的零售展示和橱窗展示教程内容。
HeyGen的AI工具能否提升视觉营销视频的制作？
当然可以。HeyGen的AI工具通过提供逼真的AI化身和AI语音演员显著提升视觉营销视频。这些功能使您的店铺布局视频和人体模型处理指南以专业的方式呈现，节省时间和资源。
HeyGen的免费文本转视频生成器在开发视觉营销内容中扮演什么角色？
HeyGen的免费文本转视频生成器在高效创建视觉营销内容中起着核心作用。您可以将关于色彩心理学见解或照明技术的脚本转化为动态视频，配以可定制的场景，使复杂概念易于理解。
HeyGen的可定制模板如何支持零售专业人士进行视觉讲述？
HeyGen提供了广泛的可定制模板和品牌控制，旨在帮助零售专业人士在视觉讲述中取得成功。这些模板可以适应各种零售展示，确保您的视觉营销视频保持一致和专业的品牌形象。