使用AI创建访客管理视频
制作引人入胜的自定义入职视频以简化签到并提升安全性，利用HeyGen强大的品牌控制功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为设施管理人员和人力资源专业人士开发一段60秒的信息视频，展示如何创建自定义的入职视频以简化签到流程。视觉美学应清晰且令人安心，采用冷静权威的旁白。强调通过HeyGen的脚本转视频功能轻松生成这些重要视频，并通过添加字幕/说明文字确保多样化观众的可访问性和清晰度。
为企业安全团队和合规官员制作一段30秒的简洁视频，说明AI生成的代言人视频如何有效传达重要的安全协议。视觉和音频风格应权威且直截了当，语气严肃但引人入胜。展示HeyGen的多样化模板和场景如何与相关媒体库/素材支持相结合，快速制作出有影响力且一致的信息。
为办公室管理员和IT经理设计一段40秒的动态视频，突出AI驱动工具自动化访客记录的强大功能。视觉风格应现代且用户友好，配以流畅的解释性旁白。展示HeyGen如何让用户创建这些重要的信息视频，具备适用于各种数字显示的纵横比调整和导出灵活性，主角为专业的AI虚拟形象。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我为我的企业创建自定义访客管理视频？
HeyGen通过AI虚拟形象赋予您创建自定义访客管理视频的能力，允许您通过直观的界面个性化脚本、虚拟形象和场景。这使得制作符合您品牌和特定安全协议的独特入职视频变得简单。
HeyGen为创建有影响力的入职视频提供了哪些自定义选项？
HeyGen为您的入职视频提供广泛的自定义选项，让您可以定制脚本，从多样化的AI虚拟形象中选择，并设计引人入胜的场景。您还可以添加品牌的标志、颜色，并包括字幕和翻译，以确保您的自定义视频对所有访客都有效且可访问。
HeyGen的AI驱动工具如何简化访客签到并增强安全性？
HeyGen的AI驱动工具帮助您为访客管理系统创建引人入胜的视频，显著增强安全协议并简化签到流程。这些自定义视频可以部署在数字标牌上，提供清晰、一致的指示并自动化访客记录，确保顺畅且安全的体验。
我可以为我们的访客管理内容生成AI生成的代言人视频吗？
可以，HeyGen使您能够轻松使用其先进的AI虚拟形象和免费文本转视频生成器生成高质量的AI生成代言人视频。只需输入您的脚本，HeyGen就会通过逼真的代言人将您的访客管理信息生动呈现，使您的沟通更具吸引力。