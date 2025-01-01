创建版本发布视频：快速分享新功能

使用HeyGen强大的从脚本到视频功能，立即生成引人入胜的产品更新视频和发布说明。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个30秒的动态视频片段，用于社交媒体上发布新版本，面向潜在用户，采用时尚的视觉风格和现代音乐，利用HeyGen的模板和场景实现快速而有影响力的制作。
示例提示词2
为利益相关者和新用户制作一个引人入胜的60秒产品故事视频，详细介绍产品视频集的演变和价值，采用专业、鼓舞人心的视觉和叙事驱动的音频风格，通过HeyGen的语音生成增强信息传递。
示例提示词3
为技术用户设计一个90秒的灵活演示视频，解释发布说明中提到的关键增强功能，采用清晰、平静的视觉方法，背景音乐与精确的旁白相辅相成，并使用HeyGen的字幕/说明确保可访问性。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建版本发布视频

快速展示您的最新产品更新和新功能，设计引人入胜、可分享的视频，有效地告知和吸引您的观众。

1
Step 1
创建您的脚本
概述产品的新功能或更新。编写一份清晰简洁的脚本，突出关键优势，准备使用我们的从脚本到视频功能进行制作。
2
Step 2
录制或选择视觉素材
使用集成的网络摄像头和屏幕录制器捕捉产品演示，或选择预制场景和媒体以视觉方式解释您的产品视频屏幕录制。
3
Step 3
增强和品牌化您的视频
使用品牌控制应用您独特的品牌标识和颜色，以保持一致的外观。添加专业的语音生成和字幕，以提升您的产品故事讲述。
4
Step 4
导出并分享您的发布
通过利用纵横比调整和导出功能为各种平台最终确定您的视频。生成可分享的视频片段和直接链接，以便在社交媒体和内部渠道上分发您的版本发布视频。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发高影响力的功能公告广告

快速创建引人入胜的视频广告，有效宣布新功能和产品版本，推动兴趣和采用。

常见问题

HeyGen如何简化产品更新视频和新功能公告的创建？

HeyGen让您可以轻松创建引人入胜的“产品更新视频”和“新功能”公告，利用AI虚拟形象和从文本到视频的功能。您可以快速生成“发布说明”视频，确保您的观众始终了解您的最新产品。

HeyGen能否帮助创建具有屏幕录制功能的灵活演示视频？

当然可以，HeyGen使您能够通过结合“产品视频的屏幕录制”和AI虚拟形象主持人来制作动态和“灵活的演示视频”。利用集成的“网络摄像头和屏幕录制器”有效展示您的产品功能。

HeyGen提供哪些功能使产品视频可以在各种平台上分享？

HeyGen通过允许您轻松生成具有可定制纵横比和导出选项的“可分享视频片段”来使您的内容高度“可分享”。您可以添加字幕和品牌控制，确保您的“产品视频”针对“社交”媒体和更广泛的分发进行了优化。

HeyGen如何增强产品故事讲述并整合视频集？

HeyGen通过使用AI虚拟形象和可定制模板创建一致的品牌内容，显著提升您的“产品故事讲述”。将所有营销材料组织成连贯的“产品视频集”，简化内容管理和分发。