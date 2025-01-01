使用AI快速创建供应商设置视频
通过HeyGen高效的模板和场景，简化供应商管理流程，快速创建定制化的操作视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个全面的60秒“操作指南视频”，针对需要详细了解如何在供应商门户更新信息的现有供应商。视频应采用专业教程风格，结合屏幕录制和AI化身的讲解，辅以从“脚本到视频”功能生成的精确“字幕/说明”，确保每一步“供应商管理流程”都能被理解。
开发一个吸引人的30秒宣传视频，面向“人力资源团队”和采购经理，展示如何“创建供应商设置视频”可以显著减少“入职时间”。视觉风格应现代且信息图表驱动，利用权威的“AI语音演员”突出效率提升，并展示通过“纵横比调整和导出”在各种平台上实现的专业输出。
设计一个信息丰富的50秒“视频教程”，针对拥有多元化全球供应商的公司，重点介绍定制的设置程序和支持“多种语言”。该视频应通过动态“模板和场景”视觉传达灵活性，并由“AI化身”用多种语言进行讲解，辅以“字幕/说明”确保每个国际合作伙伴的清晰理解，突出“AI驱动视频模板”在全球范围内的强大影响力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化供应商设置视频的创建？
HeyGen通过利用AI驱动的视频模板和我们强大的AI视频生成器简化了供应商设置视频的创建过程。您可以快速制作引人入胜的培训视频和视频教程，以提高供应商入职效率，显著减少入职时间。
HeyGen的AI化身能否提升我们的供应商门户培训？
当然可以。HeyGen的逼真AI化身可以用多种语言提供供应商门户培训和操作视频，确保全球供应商的清晰沟通。此功能帮助人力资源团队通过专业、一致的视觉效果和AI语音演员能力标准化供应商管理流程。
HeyGen提供哪些功能来简化供应商入职流程？
HeyGen提供全面的工具来创建有影响力的供应商设置视频，有助于简化供应商入职流程。利用AI字幕生成器、定制品牌控制和强大的媒体库，确保您的教学视频清晰、易于访问，并与公司的形象保持一致。
为什么企业应该使用HeyGen制作与供应商管理相关的操作视频和教学视频？
企业应该选择HeyGen来高效创建高质量的操作视频和教学视频，以便进行供应商管理流程。我们的平台允许您快速制作专业的视频教程，提高所有供应商设置和入职阶段的清晰度和一致性。