使用AI虚拟形象创建供应商门户培训视频
轻松创建引人入胜的培训视频，实现无缝的供应商入职。将您的可定制脚本转化为引人入胜的教学内容，通过从脚本到视频的技术实现。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段60秒的教学视频，演示供应商门户内的关键采购工作流程，专注于项目提交等特定任务。视觉风格应为精确的逐步屏幕录制，突出点击操作，并具有现代美感。音频风格需要简洁直接，通过专业的语音生成和准确的字幕/说明增强，以确保最大清晰度。
创建一段30秒的动态视频，面向所有供应商，突出通过门户进行一致供应商管理的效率和优势。视觉风格应轻快，包含快速剪辑、动态信息图表和富有表现力的AI虚拟形象，以保持高参与度。音频风格应充满活力和鼓舞人心，利用可定制的脚本传达关于简化操作的有力信息。
设计一段90秒的电子学习视频，解决供应商常见的痛点，并展示门户如何简化流程，说明创建供应商门户培训视频的易用性。目标是那些可能在手动提交中遇到困难的供应商，呈现一种令人安心和乐于助人的语气。视觉风格应展示清晰的问题解决叙述，配以用户友好的界面演示，并通过丰富的媒体库/素材支持提供相关场景，所有内容通过从脚本到视频的技术进行讲解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化供应商门户培训视频的创建？
HeyGen通过将您的脚本转化为专业视频，利用AI虚拟形象和从文本到视频的技术，简化了供应商门户培训视频的创建过程。这款强大的AI驱动工具能够快速制作高质量的教学视频，用于供应商入职，无需复杂的编辑。
是什么让HeyGen的AI培训视频在供应商管理中具有吸引力？
HeyGen的AI培训视频利用逼真的AI虚拟形象和可定制的脚本，提供引人入胜的培训内容。这些专业的视频指南帮助确保您的供应商有效理解项目提交流程和供应商管理的其他关键方面。
我可以为我的批准供应商门户视频指南定制品牌吗？
可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将您的标志和品牌颜色直接融入视频指南中。这确保了所有在线培训材料，包括批准供应商门户的材料，保持一致和专业的品牌形象。
HeyGen如何通过电子学习内容支持高效的采购工作流程？
HeyGen通过快速生成和更新电子学习内容，支持高效的采购工作流程。您可以轻松制作全面的培训视频和视频指南，配有语音解说和字幕，以支持您的团队和供应商完成各种流程。