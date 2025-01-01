使用AI创建供应商交付说明视频
提供清晰明了的供应商说明并确保合规。我们的AI虚拟形象使创建专业培训视频变得快速、引人入胜且无误。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
生成一段详细的1.5分钟教学视频，专为新供应商和物流人员设计，细致演示具体的供应商交付程序。视频应采用逐步演示的视觉风格，配以清晰的字幕/说明文字，确保每个指令都能被理解，利用HeyGen的文本转视频功能将复杂细节转化为易于理解的培训视频。
制作一段结构化的2分钟供应商合规培训视频，针对人力资源和学习与发展专业人士及供应商合规团队，重点关注关键的法规要求和标准操作程序。视觉风格应具有品牌感和专业性，利用HeyGen的多样化模板和场景有效组织内容，并从媒体库/素材支持中获取相关视觉素材以说明复杂的指南。
设计一段动态的45秒快速概览视频，适合需要快速更新订单录入说明或类似流程的电子学习创作者和供应商。采用现代简洁的视觉风格和快速剪辑，利用HeyGen的文本转视频功能高效生成内容，并使用纵横比调整和导出功能确保在各种平台上最佳观看效果，强调免费文本转视频生成器的便捷性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI代言人如何提升我们的培训视频？
HeyGen让您可以轻松利用逼真的AI虚拟形象创建引人入胜的AI培训视频。通过文本转视频功能，您可以将脚本转化为专业演示，提升供应商合规培训或内部指令的学习效果。
是什么让HeyGen成为企业强大的免费文本转视频生成器？
HeyGen提供强大的AI工具，可以在几分钟内将您的脚本转化为引人入胜的视频，配以AI语音和字幕。这简化了各种内容的创建，从供应商交付说明视频到客户退货处理指南。
HeyGen是否支持企业视频创建的自定义品牌？
是的，HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将公司的标志和颜色融入视频模板中。这确保了所有AI培训视频保持一致且专业的品牌形象。
HeyGen可以用来创建详细的供应商交付说明视频吗？
当然可以。HeyGen的平台非常适合使用AI虚拟形象和自动语音生成创建清晰简洁的供应商交付说明视频。这简化了订单录入说明等复杂主题，确保顺畅的操作和合规。