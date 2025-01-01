使用AI轻松创建供应商合规视频
利用AI化身简化您的培训流程，并有效吸引供应商，提供引人入胜的合规内容。
为现有供应商制作一个简洁的30秒视频，重点介绍最近的法规更新或关键提醒，以确保持续合规。音频应权威且清晰，辅以信息图表风格的视觉效果，使用粗体文字和简单图标快速传达信息。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将政策变更转化为引人入胜的合规培训视频，易于理解。
制作一个60秒的深入视频，向人力资源团队和合规官员解释复杂的合规协议，为他们提供内部使用的基本培训资源。视觉方法应为解释性，结合屏幕上的详细文字和相关的库存镜头来说明场景，确保音频平静且信息丰富。这可以有效地使用HeyGen的字幕/字幕功能构建，确保所有关键信息在这些详细的合规培训视频中被访问和理解。
设计一个50秒的动态视频，旨在吸引国际供应商，传达重要的道德行为政策。视觉叙事应具有全球性和包容性，利用多样化的媒体库/库存支持代表各个地区，同时保持专业和清晰的音频语调。使用HeyGen的模板和场景来简化创建过程，确保高质量的供应商合规视频模板，促进全球理解和遵守。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化供应商合规视频的创建？
HeyGen通过利用AI驱动的视频模板和从文本到视频的功能，大大简化了创建供应商合规视频的过程。您可以快速将视频脚本转化为引人入胜的内容，减少合规培训视频的制作时间和精力。
我可以使用HeyGen自定义带有我品牌的供应商合规视频吗？
当然可以，HeyGen使您能够完全自定义供应商合规视频，融入您的特定品牌元素。您可以加入您的标志、颜色，甚至创建一个自定义化身，以确保在整个合规培训资源中保持一致性并加强品牌形象。
HeyGen的AI化身如何增强供应商的合规培训参与度？
HeyGen的逼真AI化身通过以亲切和一致的方式提供合规培训，增强了员工的参与度。这些化身结合自然的AI配音，使像OSHA或HIPAA培训这样复杂的主题更易于理解和相关，提高了学习保留率。
人力资源团队可以使用HeyGen创建哪些类型的合规培训视频？
人力资源团队可以使用HeyGen创建各种合规培训视频，从短小的微学习模块到全面的课程。利用HeyGen的AI驱动视频模板和从简单视频脚本生成AI视频的能力，使得为各种合规需求制作多样化的培训资源变得高效且可扩展。