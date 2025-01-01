轻松使用AI创建风险投资推介视频
激励投资者并轻松获得资金。使用HeyGen的AI虚拟形象将您的推介文稿转化为专业视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个具有影响力的90秒投资者推介视频，旨在吸引寻求创新解决方案并希望获得资金的风险投资家。通过生动的动画和流畅的过渡来发展一个以故事为驱动的叙述，并配以欢快的背景音乐。结合HeyGen的AI虚拟形象来传递您的AI驱动的故事，确保真实性和专业的展示。
示例提示词2
设计一个45秒的产品推介视频，专为关注产品驱动增长的投资者而设，旨在开发一个动画解释视频，清晰地阐述您的独特价值主张。利用解释视频风格，结合优雅的图形和良好调节的旁白，简化复杂功能。通过利用HeyGen的模板和场景，简化创作过程，以高效实现专业的品牌外观。
示例提示词3
制作一个动态的30秒初创公司推介视频，面向天使投资人和加速器，旨在通过您公司的独特愿景和潜力激励他们。呈现一个快节奏、视觉驱动的叙述，具有现代美学，整合强大的品牌元素。通过使用HeyGen的旁白生成功能，增强您的传递效果，确保您的信息强有力地引起共鸣。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的推介脚本
首先概述您的愿景、战略和市场机会。利用HeyGen的文本转视频功能，将您的叙述转化为连贯的视频基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果和演示者
从多样化的AI虚拟形象中选择，以代表您的品牌。结合引人入胜的视觉效果和动态场景，从我们的广泛库中选择，以吸引您的观众。
3
Step 3
自定义您的品牌和旁白
通过应用自定义颜色和标志，确保您的视频完美契合您的品牌形象。通过专业的旁白生成，轻松提升清晰度和影响力。
4
Step 4
导出并分享您的投资者推介
通过完美定时的字幕和无缝过渡，完成您的推介视频。然后，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，轻松将您的引人入胜的故事传递给潜在投资者并获得资金。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人注目的投资者推介视频？
HeyGen的AI驱动的叙事能力让您轻松创建引人注目的投资者推介。利用其直观的风险投资推介视频生成器，将您的愿景转化为专业视频，确保获得资金。
HeyGen为投资者推介提供了哪些创意选项？
HeyGen赋予您使用多样化创意选项构建叙事的能力。整合AI虚拟形象，利用可定制的模板和场景，并应用品牌控制，创建视觉冲击力强的投资者推介视频。
HeyGen能否将我现有的投资者推介文稿转化为视频？
是的，HeyGen简化了流程，让您轻松将推介文稿转化为专业视频。您可以从头创建脚本或将PPT转化为视频，并通过AI虚拟形象和旁白生成进行增强。
HeyGen是否支持针对市场机会的高级视觉叙事？
当然。HeyGen提供强大的AI驱动叙事工具，使您能够清晰地阐述您的愿景、战略和市场机会。结合动画和动态视觉效果，吸引观众并获得资金。