创建价值流图视频以优化您的工作流程
通过动态的价值流图视频轻松可视化和优化您的工作流程，利用HeyGen的AI虚拟人进行清晰的解释。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个全面的2分钟教程视频，专注于价值流图的实际应用，特别是针对流程改进专家和项目经理。该视频应展示如何在VSM背景下利用Excel进行数据收集和分析。视觉风格将是专业且详细的，包含Excel工作流程的屏幕录制，并由冷静且信息丰富的声音解释每一步。通过使用HeyGen的媒体库/素材支持，增强您的演示，包含相关行业示例和支持优化工作流程的B-roll镜头。
为高级精益实践者和持续改进团队制作一个创新的90秒视频教程，展示如何创建自定义图标并在价值流图中有效设计地图组件。视觉风格应是动态且富有表现力的，包含逐步的图形叠加和欢快的背景音乐，并由自信的旁白补充。利用HeyGen的AI虚拟人来呈现教程，增加人性化触感和专业可信度，同时解释VSM图标及其战略性放置的细微差别。
制作一个有影响力的75秒视频，针对运营总监和团队负责人，强调如何在价值流图中识别和测量VA和NVA时间，以显著提高效率。该视频需要数据驱动的视觉风格，使用清晰的信息图表和简洁的文本，配以专业且坚定的旁白，传达关键见解。通过使用HeyGen的字幕/字幕功能，确保最大程度的可访问性和理解力，使观众能够轻松掌握复杂的数据点和可操作的策略以改进流程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何高效创建价值流图视频？
HeyGen通过将脚本转化为专业的视频内容，配以AI虚拟人和逼真的旁白，帮助您创建价值流图视频。这大大简化了理解流程和优化工作流程的过程。
我可以在HeyGen视频中自定义VSM图标和地图组件吗？
是的，HeyGen提供工具来自定义您的视频内容，允许您整合自己的VSM图标和地图组件。您可以利用模板和品牌控制，确保您的价值流图反映您的特定设计要求以改进流程。
HeyGen视频如何帮助识别和测量价值流图中的VA和NVA时间？
HeyGen通过从脚本创建专业视频的能力，清晰地解释了如何在您的价值流图中识别和测量VA和NVA时间。通过直观地展示这些关键指标，组织可以更有效地优化工作流程并改进流程以提高效率。
是什么让HeyGen成为创建专业价值流图的理想工具？
HeyGen提供了一个直观的平台，用于创建专业的价值流图，配有AI虚拟人、强大的文本转视频转换和品牌控制。这确保了您的视频内容在理解流程及其实际应用方面既引人入胜又有效。