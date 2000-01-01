创建UTM追踪视频以获取更智能的营销洞察
通过将UTM参数整合到您的视频营销策略中提升活动表现，轻松使用从脚本到视频的文本转视频功能创建引人入胜的内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为寻求效率的营销经理开发一段2分钟的动态演示，展示如何快速使用HeyGen的AI虚拟形象创建有影响力的UTM追踪视频。视觉风格应现代且流畅，突出逐步流程，配以充满活力的背景音乐和清晰的解说。强调如何通过从脚本到视频的文本转视频功能轻松将脚本转化为完整视频，大大缩短制作时间。
制作一段60秒的说服性视频，目标是电商所有者和小型企业营销人员，展示强大的UTM追踪如何改善活动表现的实际好处。此视频应采用充满活力、以结果为导向的视觉风格，使用媒体库/库存支持中的易于理解的数据可视化传达见解。自信且鼓舞人心的声音应强调HeyGen的模板和场景如何能启动他们的视频创作，进而改善销售数据。
为社交媒体策略师和内容创作者创建一段75秒的最佳实践指南，讲解如何通过视频内容有效整合UTM参数到他们的社交媒体工作中。视觉风格应现代且引人入胜，提供适合各种平台的实用示例。对话式但权威的语气，配以显著的字幕/说明，确保信息清晰，展示如何通过纵横比调整和导出优化他们在不同社交媒体渠道的覆盖范围。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化UTM追踪视频的创建？
HeyGen简化了各种活动的视频内容制作，允许您快速从文本生成视频，添加AI代言人，并使用可定制的模板。这种高效的工作流程支持无缝创建视觉吸引力和一致性的视频，旨在将UTM参数整合到您的视频营销工作中。
HeyGen的哪些具体功能支持将UTM参数整合到视频营销活动中？
HeyGen使您能够通过AI字幕生成器和自定义品牌控制等功能生成引人入胜的视频，这对于一致的视频营销至关重要。在HeyGen创建视频内容后，您可以轻松将这些视频嵌入到预定义的UTM参数中，以便在登陆页面或社交帖子上进行准确的流量追踪和活动洞察。
HeyGen的AI驱动工具能否有效追踪流量来源？
HeyGen的AI驱动工具主要用于高效的视频生成，包括AI虚拟形象和从脚本到视频的文本转视频功能。通过使用HeyGen创建高质量、以转化为导向的视频，您可以增强驱动流量的内容，然后通过UTM参数精确测量以识别特定流量来源并评估活动表现。
除了追踪，HeyGen如何增强我的UTM视频在社交媒体工作中的视觉吸引力？
HeyGen通过可定制的模板和场景、品牌控制（如标志和颜色）以及逼真的AI虚拟形象显著增强视觉吸引力。这确保了您的视频营销内容在所有社交媒体工作中视觉上引人入胜且一致，最终提升用户参与度并帮助最大化活动的覆盖范围。