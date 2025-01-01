创建全球影响力的大学合作视频
通过HeyGen强大的语音生成功能展示学术合作并吸引国际学生。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
通过一个鼓舞人心的45秒视频展示我们大学合作视频的实际好处，特别为潜在学生及其家长量身定制。视觉美学应明亮、吸引人且真实，捕捉到直接对着镜头讲话的真实学生见证，并辅以欢快的背景音乐。可以使用HeyGen的AI虚拟人无缝引入每个学生片段，为这个故事视频增添专业和创新的色彩。
为校友、捐赠者和公众制作一个有影响力的30秒视频，通过生动展示我们学术合作带来的广泛社会影响来提升我们的品牌声誉。该视频应采用振奋人心和电影化的视觉风格，结合多样化的图像来传达进步和深厚的社区参与，所有这些都由情感丰富且鼓舞人心的旁白支持。利用HeyGen的媒体库/素材支持将提供丰富的视觉选择，强有力地传达我们机构的广泛影响力。
通过一个充满活力的60秒招生视频吸引国际潜在学生，有效展示我们关键学术合作带来的独特优势和机会。视觉呈现应多元文化且充满活力，结合动态文本叠加和专业旁白，HeyGen的字幕/字幕功能将提供多语言字幕，从而确保全球观众的最佳可访问性和理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
大学如何高效创建高质量视频以展示学术合作和伙伴关系？
HeyGen允许大学快速将脚本转化为专业视频，使用AI虚拟人和文字转视频技术，轻松创建引人入胜的内容，突出学术合作和研究。这简化了制作有影响力的大学合作视频的过程，无需大量资源。
使用HeyGen可以创建哪些类型的大学视频来加强品牌声誉和国际学生招募？
通过HeyGen，大学可以创建多种引人入胜的视频，从动态的学生见证和教师简介到关于研究和创新的解释视频。这种能力显著增强了社交媒体活动的故事视频，提升品牌声誉并吸引国际学生招募。
HeyGen能否帮助制作面向全球观众的多语言大学合作视频？
当然可以，HeyGen通过其先进的语音生成和自动字幕功能支持创建多语言大学合作视频。这确保了关于学术合作的强大信息能够有效地传达给更广泛的全球观众。
HeyGen如何确保大学合作视频中的专业品牌和一致的故事叙述？
HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和品牌颜色，以及丰富的模板和场景库，以确保所有大学合作视频的视觉一致性。这有助于保持统一和专业的形象，加强大学的品牌声誉。