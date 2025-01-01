使用AI工具轻松创建UAT概述视频
通过专业的UAT视频吸引利益相关者并教育终端用户，利用AI虚拟形象节省时间，打造引人入胜的视觉效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为技术观众（测试人员和项目经理）创建一段2分钟的全面UAT概述视频，详细说明具体的“测试场景”并强调“最佳实践”。视频应使用HeyGen的“模板和场景”来逻辑地组织信息，采用信息丰富的视觉风格，配有屏幕文本和“字幕/说明文字”以确保所有关键步骤得到充分解释。
开发一段针对终端用户和产品团队的简洁60秒更新视频，展示最近的UAT成功或新功能验证，使用“引人入胜的视频”进行说明。此动态演示应通过“从脚本到视频”快速生成，展示现代美学，快速过渡和欢快的音频以高效传达信息，最终在沟通周期中“节省时间”。
为市场团队和外部合作伙伴设计一段45秒的宣传片，突出UAT团队制作的“专业内容”。视频应具有精致、可适应的视觉风格，结合来自“媒体库/素材支持”的多样化视觉效果，并通过“纵横比调整和导出”优化以适应各种平台，广泛有效地“教育终端用户”。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI工具如何简化UAT概述视频的制作？
HeyGen利用先进的AI工具，包括逼真的AI虚拟形象和强大的自由文本到视频生成器，简化您的UAT流程。这有助于快速将脚本转换为视频，显著节省时间，同时为您的利益相关者制作专业且引人入胜的视频。
没有丰富的视频编辑经验，我能否使用HeyGen轻松创建UAT概述视频？
当然可以。HeyGen旨在让每个人都能轻松创建UAT视频。我们直观的平台和UAT概述视频模板使您能够使用AI虚拟形象和自动语音解说生成引人入胜的视频，即使没有视频制作经验也能确保专业内容。
HeyGen提供哪些功能以确保我的UAT视频有效地教育终端用户并吸引利益相关者？
HeyGen提供高质量的AI虚拟形象、可定制的模板和准确的AI字幕生成器，以确保您的UAT视频清晰且有影响力。这些工具帮助您以易于理解的格式呈现复杂的测试场景，促进终端用户和利益相关者之间的更好理解和参与。
HeyGen如何帮助将现有的UAT测试场景或脚本转换为视频内容？
HeyGen擅长脚本到视频的转换，允许您将详细的UAT测试场景直接转化为专业的视频说明。只需输入您的脚本，选择一个AI虚拟形象，HeyGen就会生成带有同步语音解说和字幕的视频，使UAT流程更高效且更具吸引力。