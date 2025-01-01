创建差旅政策培训视频
使用AI虚拟人简化员工差旅培训，确保清晰的差旅指南。
92/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为所有员工创建一个动态的60秒视频，重点介绍最近对`预算限制`和商务旅行`每日津贴`的更新。视觉风格应简洁且信息图表驱动，使用HeyGen的`从脚本到视频`功能生成轻松愉快且清晰的旁白，以确保准确性和一致性。
示例提示词2
制作一个专为负责旅行审批的经理设计的30秒教学视频，强调在整体`旅行政策`中对`不可退款项目`的关键考虑。视觉和音频风格应平静且权威，通过HeyGen的`旁白生成`功能提供精准的指导。
示例提示词3
为所有员工设计一个吸引人的50秒视频，提供如何在遵循公司指南的情况下获得经济实惠的`机票`和`住宿`的实用建议。视觉风格应明亮且鼓舞人心，配以有用的视觉效果和乐观的声音，利用HeyGen的`模板和场景`实现快速、精美的制作。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的视频脚本和AI虚拟人
首先编写您的脚本，详细说明公司差旅政策的关键方面。然后，选择一个专业的AI虚拟人来呈现您的内容，从一开始就增强参与度。
2
Step 2
添加视觉效果和品牌元素
利用HeyGen的模板和场景来直观地说明差旅指南、费用报告和报销程序。使用品牌控制整合公司的标志和颜色，打造统一的外观。
3
Step 3
通过声音和字幕进行完善
通过使用旁白生成功能确保您的信息清晰易懂，使复杂的差旅费用易于理解。您还可以添加字幕/说明。
4
Step 4
导出并分发您的培训
视频完成后，以适合不同平台的各种纵横比导出。分享您的新培训视频，以有效传达差旅政策并确保团队的合规性。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助员工明确差旅费用和报销政策？
HeyGen通过使用AI虚拟人和从文本到视频的功能，创建清晰的差旅政策培训视频，详细说明差旅费用、每日津贴和报销的指南，以确保员工理解。
HeyGen为何适合快速建立清晰的公司差旅政策？
HeyGen通过将脚本转换为引人入胜的视频，并生成旁白和可定制的模板，简化了建立差旅政策的过程，确保您的团队快速掌握基本指南。
HeyGen能否协助解释商务旅行的预算限制和安全程序？
当然可以，HeyGen的平台允许您制作全面的视频，有效传达预算限制、安全程序和商务旅行的其他重要方面给您的员工。
HeyGen是否支持差旅政策培训视频的品牌化？
是的，HeyGen支持强大的品牌控制，允许您将您的标志和品牌颜色整合到差旅政策培训视频中，确保所有公司差旅指南的一致和专业外观。