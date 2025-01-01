掌握如何使用AI创建培训视频
快速制作专业的培训视频，利用动态AI虚拟形象确保一致的质量。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的“教程视频”，面向现有团队成员，演示新软件功能，提供清晰的分步指导。视觉风格应简洁且技术性强，配以通过HeyGen的语音生成功能生成的平静、信息丰富的旁白，并辅以准确的字幕/说明文字，以增强“过程和步骤”的可访问性和理解。
制作一个45秒的动态宣传视频，以吸引潜在学习者参与新的在线“培训内容类型”，突出其优势和令人兴奋的模块。采用视觉吸引力和充满活力的风格，配以激励人心的音轨，利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持和创意模板与场景，打造引人注目且专业的展示。
设计一个简洁的30秒内部公告视频，向所有员工传达关于即将推出的“培训管理”计划的重要更新。视觉和音频风格应现代且简约，信息传达清晰高效，准备通过HeyGen的纵横比调整和导出功能进行多平台分发。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创建培训视频的过程？
HeyGen通过使用AI虚拟形象和从脚本到视频的技术，轻松创建培训视频。这简化了视频制作元素，帮助您高效地开发引人入胜的教程视频，节省大量视频编辑时间。
我可以使用HeyGen自定义培训视频的外观吗？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色直接融入培训视频中。您还可以利用各种培训视频模板和场景，确保您的内容在任何培训内容类型中都保持一致和专业。
HeyGen为动画培训视频提供了哪些创意功能？
HeyGen提供先进的AI虚拟形象，使您的脚本栩栩如生，轻松制作动态动画视频，无需复杂的视频编辑。这增强了培训内容的整体视觉吸引力，消除了传统屏幕录制的需求。
使用HeyGen，我可以多快将脚本转化为专业的培训视频？
使用HeyGen，您可以通过文本到视频技术和AI语音生成快速将脚本转化为完整的培训视频。它会自动添加字幕和说明文字，大大加快整个视频制作过程。