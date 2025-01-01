掌握如何使用AI创建培训视频

快速制作专业的培训视频，利用动态AI虚拟形象确保一致的质量。

创建一个60秒的引人入胜的新员工入职视频，旨在介绍公司文化和基本的第一步。该视频应采用友好、专业的视觉风格，并配有欢快的音轨，利用HeyGen的AI虚拟形象传递关键信息，确保个性化的体验，使“员工培训”体验瞬间变得亲切。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的“教程视频”，面向现有团队成员，演示新软件功能，提供清晰的分步指导。视觉风格应简洁且技术性强，配以通过HeyGen的语音生成功能生成的平静、信息丰富的旁白，并辅以准确的字幕/说明文字，以增强“过程和步骤”的可访问性和理解。
示例提示词2
制作一个45秒的动态宣传视频，以吸引潜在学习者参与新的在线“培训内容类型”，突出其优势和令人兴奋的模块。采用视觉吸引力和充满活力的风格，配以激励人心的音轨，利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持和创意模板与场景，打造引人注目且专业的展示。
示例提示词3
设计一个简洁的30秒内部公告视频，向所有员工传达关于即将推出的“培训管理”计划的重要更新。视觉和音频风格应现代且简约，信息传达清晰高效，准备通过HeyGen的纵横比调整和导出功能进行多平台分发。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
如何创建培训视频

快速制作专业且引人入胜的培训内容，用于员工入职、技能发展或客户教程，使用直观的工具和AI功能。

1
Step 1
创建您的脚本
概述您的培训内容并撰写详细的脚本，以确保清晰的沟通和结构化的叙述。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
选择一个AI虚拟形象来展示您的内容。粘贴您的脚本以生成初始视频片段，利用HeyGen的平台功能实现高效创作。
3
Step 3
添加旁白
直接从您的脚本生成自然的旁白，以清晰传达您的信息并增强参与度。
4
Step 4
完善并导出您的视频
利用品牌控制自定义视频的外观，然后以所需格式导出，准备作为有效的培训视频进行分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂概念

使复杂的主题，如技术或专业流程，易于理解，以提高培训效果。

常见问题

HeyGen如何简化创建培训视频的过程？

HeyGen通过使用AI虚拟形象和从脚本到视频的技术，轻松创建培训视频。这简化了视频制作元素，帮助您高效地开发引人入胜的教程视频，节省大量视频编辑时间。

我可以使用HeyGen自定义培训视频的外观吗？

当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色直接融入培训视频中。您还可以利用各种培训视频模板和场景，确保您的内容在任何培训内容类型中都保持一致和专业。

HeyGen为动画培训视频提供了哪些创意功能？

HeyGen提供先进的AI虚拟形象，使您的脚本栩栩如生，轻松制作动态动画视频，无需复杂的视频编辑。这增强了培训内容的整体视觉吸引力，消除了传统屏幕录制的需求。

使用HeyGen，我可以多快将脚本转化为专业的培训视频？

使用HeyGen，您可以通过文本到视频技术和AI语音生成快速将脚本转化为完整的培训视频。它会自动添加字幕和说明文字，大大加快整个视频制作过程。