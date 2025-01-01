创建推动参与的培训项目宣传视频
轻松制作引人入胜的培训视频。使用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的脚本转化为专业的高质量内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为技术专业人士开发一个45秒的解释视频，重点介绍一个新的专业培训项目。该培训视频制作应具有简洁、专业的视觉效果，配以教学动画元素和清晰的音频，利用HeyGen的AI虚拟形象生动地呈现复杂信息，无需真人主持。
示例提示词2
为企业人力资源团队制作一个60秒的招聘视频，宣传即将推出的领导力发展项目。视频应具有动态、信息丰富的视觉风格，配以简洁的旁白，强调高效规划您的视频。展示HeyGen的语音生成如何在各个项目模块中提供一致的高质量音频。
示例提示词3
设计一个30秒的介绍视频，面向在线学习者，提供新的“如何”课程预览。视觉效果应明亮且用户友好，类似于交互界面，配以清晰、亲切的旁白。通过展示HeyGen提供的自动字幕/字幕功能，确保培训视频的整体质量得到提升。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的视频脚本
开发一个简洁且引人入胜的脚本，突出您的培训项目的关键优势。利用“从脚本到视频”功能，快速将文本转化为动态视频基础。
2
Step 2
选择您的AI主持人和视觉效果
从多样化的“AI虚拟形象”中选择，以代表您的品牌或信息。整合库存库中的相关媒体或上传您自己的媒体，以说明关键点并创建引人入胜的培训视频。
3
Step 3
添加品牌和增强功能
用您品牌的独特风格个性化您的宣传视频。应用“品牌控制（标志、颜色）”以保持一致性，并添加字幕以提高可访问性和观众参与度。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦您的视频完成，轻松以所需的纵横比和质量“导出”它。这个关键的最后一步确保您的专业高质量宣传视频已准备好在所有平台上分享，以吸引更多参与者加入您的培训项目。
常见问题
HeyGen如何帮助我高效创建引人入胜的培训视频？
HeyGen的AI驱动平台允许您通过AI虚拟形象和语音快速从脚本创建专业的培训视频，大大简化了培训视频的制作过程。
HeyGen能否协助规划和制作动画培训视频？
是的，HeyGen可以帮助您实现动画视频的创意愿景，提供多种AI虚拟形象和模板，帮助您规划和制作视频。
HeyGen如何确保培训内容的高质量音频和视频？
HeyGen提供先进的语音生成，并自动添加字幕和说明文字，确保所有培训内容的音频和视频输出质量高。
HeyGen提供哪些功能来创建有影响力的培训项目宣传视频？
使用HeyGen，您可以直接从脚本创建培训项目宣传视频，利用可定制的模板和品牌控制有效传达您的信息。