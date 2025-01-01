4

Step 4

导出并分享您的视频

一旦您的视频完成，轻松以所需的纵横比和质量“导出”它。这个关键的最后一步确保您的专业高质量宣传视频已准备好在所有平台上分享，以吸引更多参与者加入您的培训项目。