创建展会礼仪视频以促进展位成功
通过最佳实践赋能您的销售团队，以有效吸引访客。使用HeyGen的模板和场景制作视觉上引人入胜的解释视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为有经验的销售人员开发一个动态的45秒视频，重点介绍如何在互动的“前五秒”内清晰表达你的“价值主张”。采用现代、快节奏的视觉风格，配以引人入胜的动画和热情的旁白，利用HeyGen的从脚本到视频的功能高效创建内容。
为所有展会人员制作一个信息丰富的60秒视频，详细介绍“扫描徽章”和启动有意义的后续“对话”的最佳实践。视频应采用冷静和指导性的视觉风格，利用HeyGen的字幕功能突出关键步骤，并配有清晰实用的旁白。
为展会经理和展位工作人员制作一个简洁的20秒视频，强调整体积极的“展位礼仪”和有效捕捉访客“注意力”。视觉风格应简洁、直接且视觉冲击力强，使用HeyGen媒体库/库存支持中的高质量素材，并配以专业、简明的旁白。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我们的展会视频策略？
HeyGen通过AI化身和从脚本到视频的功能，帮助企业快速创建专业的“展会视频”。这简化了内容创作，能够制作引人入胜的“吸引循环”和信息丰富的“解释视频”，确保在您的“展会展位”上实现高“视觉冲击”，无需大量制作时间。
我可以用HeyGen为展会创建哪些类型的引人入胜的内容？
使用HeyGen，您可以制作多样化的内容，如引人注目的“产品视频”、动态的“公司视频”和吸引人的“广告”，旨在捕捉访客的“注意力”。利用“字幕”、AI“语音生成”和可定制的“模板”等功能，确保您的信息在展会展位的各种“电视”上清晰且有影响力。
展会视频应该多长时间才能达到最佳参与效果？
为了在“展会”上实现最佳“客户参与”，“吸引循环”视频应“简短精炼”，理想情况下不超过90秒，以适应短暂的“注意力”。HeyGen支持快速迭代，轻松创建简洁、有影响力的“解释视频”或“广告”，高效传达您的“价值主张”。
HeyGen能否帮助我们在所有展会视觉效果中保持品牌一致性？
当然可以。HeyGen的“品牌控制”功能使您能够轻松整合您的标志和品牌颜色，确保在所有“展会显示”屏幕上实现统一和专业的“视觉冲击”。这一功能通过每个“循环”视频强化您的品牌形象，提升整体存在感。