轻松创建导游入职视频
通过从脚本到视频的自动化视频创建，实现高效入职培训和视觉上引人入胜的指南。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段2分钟的网站导览视频，解释管理自定义旅游行程的直观UI/UX。该视频应包含动态屏幕录制，结合清晰的图形、欢快的背景音乐和引人入胜的AI化身，利用HeyGen的模板和场景以及AI化身，为网站管理员提供视觉上引人入胜的演示。
为经验丰富的导游创建一段1分钟的入职视频，专注于标准化培训模块的专业制作技术。视觉风格应精致，展示对现有内容的“编辑”进行实际操作，伴随专业语气。可以使用HeyGen的编辑器和媒体库/素材支持，制作高质量、可重新导出的各种比例内容。
设计一段45秒的解释视频，详细说明技术支持人员在新预订系统上的复杂程序要点，旨在高效创建视频文档和智能共享。视频应使用简洁的动画驱动视觉效果，配以清晰的文字覆盖和直接的信息性AI生成旁白，充分利用HeyGen的语音生成和字幕/字幕功能，确保清晰度和可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化专业入职视频的创建？
HeyGen利用其生成式AI平台自动化制作视觉上引人入胜的入职视频。只需输入您的脚本，HeyGen的AI化身和从脚本到视频功能将快速生成专业内容，节省大量时间和资源。
哪些技术功能使HeyGen成为AI生成视频文档的理想选择？
HeyGen提供了一个集成平台，具有强大的技术功能，用于高效的AI生成视频文档。您可以将脚本转化为完整的视频，配以AI生成的旁白和自动字幕，使用直观的编辑器快速完善您的内容。
HeyGen能否提升网站导览视频的用户参与度？
当然，HeyGen旨在通过视觉上引人入胜的网站导览视频提升用户参与度。利用AI化身、多样化的模板和品牌控制，创建动态且专业的功能演示视频，吸引注意力。
HeyGen是否简化了视频编辑和脚本编写过程？
HeyGen通过其用户友好的编辑器和强大的从脚本到视频功能，大大简化了视频脚本编写和编辑过程。轻松将文本转换为精美的视频内容，并快速调整视觉效果和AI生成的旁白，确保流畅高效的工作流程。